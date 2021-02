Ideol : Floatgen reste ancrée trois ans de plus au Croisic

Floatgen renouvelle son bail au Croisic. Ideol a confirmé son partenariat avec l’Ecole centrale de Nantes (ECN), qui a développé le site d’essais en mer SEM-REV, à 22 kilomètres au large du Croisic, et signé un accord pour prolonger de trois ans l’exploitation de la son éolienne flottante, la seule installée en mer en France.

« Cela nous permettra de continuer d’utiliser ce flotteur comme laboratoire d’essais pour optimiser et améliorer nos solutions en situation réelle, ce qui vaut bien mieux que de le faire en laboratoire ou pire encore, sur ordinateur », explique à Mer et Marine Bruno Geschier, directeur commercial et marketing de la société de La Ciotat. Soulignant que depuis le début des tests, « il n’y a eu aucun problème justifiant de ramener le flotteur au port », il voit dans cette prolongation « une preuve de la fiabilité de notre solution qui à l’origine était censée rester à l’eau trois ans ».

Construite entre 2016 et 2017 à Saint-Nazaire, l’éolienne équipée d’une turbine Vestas de 2 MW est installée depuis 2018 sur le site du Croisic. Elle est entrée en production en septembre de la…