IHEDN : appel à candidature pour la prochaine session nationale 2021-2022

L’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale bouclera à la fin de ce mois de février son appel à candidature pour sa prochaine session nationale 2021-2022. Il s’agit d'une session nationale renouvelée et unique de 250 auditeurs comportant plusieurs « majeures » rappelant les anciennes sessions nationales. Chaque majeure, dont celle intitulée « Enjeux et stratégies maritimes » comprend un socle commun à tous les auditeurs et une partie spécifique.

La majeure Enjeux et stratégies maritimes comprendra 40 auditeurs pour un total de 30 jours de formation, qui se dérouleront de septembre 2021 à juin 2022.

Le socle commun de cette majeure comprendra un séminaire de rentrée, un module « Grand enjeux stratégiques », une mission à Bruxelles et dans un pays de l’UE autour des enjeux navals européens, une mission à Djibouti centrée sur les forces armées françaises en opération et les grands enjeux de la zone indopacifique, une mission « Monde » (à déterminer en fonction des enjeux du moment) et un forum stratégique.

Les modules spécifiques de la majeure Enjeux et stratégies maritimes seront les suivants :

- Action de l’Etat en mer – Méditerranée – Marine nationale

- Connaissance des océans – dissuasion – océan Atlantique

- Industries maritimes stratégiques – transport maritime – numérique

- Enjeux portuaires – pêche – planification des espaces maritimes

- Océans et climat – énergies offshore – outre-mer - innovations

L’appel à candidature de l’IHEDN s’adresse à des personnes de 35 à 55 ans de nationalité française, mais également d'autres nationalités :

- Chefs d’entreprises

- Hauts fonctionnaires civils et militaires

- Personnalités représentatives des différents secteurs d’activité économique, notamment liées aux grands enjeux maritimes ou en dépendant

- Personnalités issues du monde politique, de la presse, des syndicats…

La date limite de dépôt des candidatures avancée cette année au 28 février et sur la procédure d'inscription en ligne sur le site de l'IHEDN : https://www.ihedn.fr/formation/session-nationale-enjeux-et-strategies-maritimes

Toute demande d'information peut être adressée à l'adresse : esm@ihedn.fr

