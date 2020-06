Images : le second PPA italien transféré par barge à La Spezia

Après la cérémonie officielle de lancement intervenue le 22 mai au chantier Fincantieri de Riva Trigoso, le second Pattugliatore Polivalente d’Altura (PPA) de la marine italienne a été placé sur une barge en vue de son transfert dans la baie de la Spezia. C’est là qu’il va être mis à l’eau et achevé par un autre site de Fincantieri, celui de Muggiano. Le transfert s’est déroulé le 28 mai et a donné lieu, comme en témoignent ces photos de Giorgio Arra, à des vues toujours aussi impressionnantes.

Le Francesco Morosini lors de son transfert sur la barge à Riva Trigoso le 28 mai (© GIORGIO ARRA)

Le Francesco Morosini lors de son transfert sur la barge à Riva Trigoso le 28 mai (© GIORGIO ARRA)

Baptisé Francesco Morosini, ce bâtiment doit être livré au printemps 2021 à la Marina militare, sa mise en service étant programmée pour mars 2022. C’est le premier sistership du Paolo Thaon di Revel, mis à l’eau il y a un an et que la flotte italienne doit réceptionner cet été. Pour le moment, sept PPA ont été commandés, trois autres étant en option.

- Voir notre article détaillé sur les PPA