Imbroglio financier et portuaire autour du Club Med 2

Le voilier de croisière Club Med 2, propriété du groupe de tourisme éponyme et géré depuis le mois de mai par la société allemande Columbia Cruise Services, s'est retrouvé au coeur d'un imbroglio financier qui a résulté en une action en saisie suite à des problèmes d'impayés. En provenance des Antilles après avoir cessé comme les autres navires de croisière son activité du fait de la crise sanitaire, le Club Med 2 est arrivé fin juin à la Seyne-sur-Mer pour y être désarmé. Columbia Cruise Services a alors demandé à Voyages Mathez, agent maritime à Monaco de s'occuper de la gestion de cette escale prolongée. Les agents monégasques ont alors eux-mêmes nommé un agent à Toulon, l'Agence Maritime Varoise.

Selon CCS, interrogé par Mer et Marine, il y aurait eu un problème de communication entre les agents toulonnais et monégasques, et ces derniers n'auraient pas transmis à CCS les comptes du navire en temps réel. Fin août, CCS est informé d'une possible saisie du Club Med 2 par le commandant du navire en raison d'arriérés. Le ship manager, après s'être immédiatement renseigné auprès de son agent officiel à Monaco, s'est vu confirmer le 15 septembre la teneur de l'action judiciaire engagée dont elle n'aurait jusqu'ici pas eu les détails. Les dettes ont alors été payées. CCS dit également avoir ensuite reçu une facture de 96.000 euros pour le mois de septembre, sans aucun justificatif. Celle-ci a été réglée hier « de bonne foi », « en l'absence de la documentation adéquate» et «uniquement pour garantir la mainlevée sur le navire» selon les termes de CCS, qui souligne n'avoir reçu qu'hier la documentation officelle concernant la saisie à ses bureaux de Hambourg. Et qui annonce avoir pris un avocat français pour défendre ses intérêts.

