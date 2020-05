Importante modernisation du simulateur des pilotes du Havre

La station de pilotage du Havre a commandé une modernisation majeure de son simulateur à Wärtsilä, désormais propriétaire de la marque Transas. Le simulateur, premier de son genre dans le pilotage, date de 2004 et a été mis à jour régulièrement, comme l'impose à la fois les règles de licence, l'évolution des logiciels mais également, évidemment, de la navigation et des navires.

Cette modernisation sera plus imposante que les précédentes parce qu'elle va permettre de changer profondément l'environnement physique du simulateur. Ainsi d'une passerelle à la base calquée sur celle de la navigation hauturière -horizon et obstacles sur l'eau -, le nouveau simulateur va permettre de figurer des situation mieux adaptées au pilotage : sept des quatorze nouveaux écrans vont être placés au sol pour visualiser le quai, comme sur un aileron. Cette nouvelle configuration des écrans va permettre une vision à 350°. Les consoles pourront également être déplacées et arrangées de manière à simuler des navires plus ou moins gros, de la vedette de pilotage aux maxi porte-conteneurs.

