Impressionnante conversion pour un roulier danois des années 80

En 1985, l’armement danois Mercandian prenait livraison de l’un des cinq rouliers de 15375 tonneaux de jauge brute commandés au chantier Danyard de Frederikshavn. Baptisé Mercandian Continent, ce roulier doté de superstructures placées tout à l’avant offrait un garage à trois niveaux de 2500 ml (ou 558 evp) dont l’accès se faisait par une porte-rampe arrière. Mercandian l’exploitait dès sa mise en service sur une route vers l’Afrique du Nord jusqu’au début de l’année 1996 et le met en vente. Long de 161 mètres et large de 22, il devient le RoRo Sentosa et fait d’ailleurs quelques escales sous ce nom au Havre et à Marseille. Puis, en août 2000, le RoRo Sentosa accoste pour la dernière fois dans sa configuration de roulier le long d’un quai du chantier Victor Lenac de Rijeka (Croatie). Il doit être transformé en…