Incendies en Australie : la RAN contribue aux évacuations

La Royal Australian Navy mobilise ses unités de projection pour contribuer aux opérations de secours liées aux incendies qui ravagent le sud-est de l’Australie. Le HMAS Adelaide, l’un de ses deux nouveaux porte-hélicoptères d’assaut, est arrivé ce week-end au large d’Eden. Parti de Sydney, le bâtiment, qui embarque 400 personnels et 300 tonnes de fret humanitaire, va notamment participer aux évacuations d’habitants réfugiés sur la côte au moyen de ses engins de débarquement et hélicoptères. Une opération similaire a déjà été menée à bien en fin de semaine dernière par le transport de chalands de débarquement auxiliaire HMAS Choules, qui a recueilli plus de 1000 personnes et 135 animaux à Mallacoota, dans un ciel orangé apocalyptique. Un autre navire de la RAN, le bâtiment d’entrainement Sycamore, a également participé à cette mission, évacuant une soixantaine d'habitants du secteur de Mallacoota, une région ravagée située entre Melbourne et Sydney, où le thermomètre a frôlé ce week-end les 50 degrés, favorisant le développement des incendies.

Les chalands du Choules évacuant des habitants de Mallacoota (© RAN - Helen Frank)

Evacuation depuis Mallacoota vers le Sycamore (© RAN - Shane Cameron)

Le HMAS Adelaide arrivant au large d'Eden (© RAN - Tom Sawtell)

Un NH90 de la marine australienne intervenant avec une visibilité très réduite (© RAN )

Un NH90 de la marine australienne (© RAN )

Aggravés par une sécheresse exceptionnelle depuis septembre, les brasiers ont provoqué des dégâts considérables sur la flore et la faune : 6 millions d’hectares de végétation sont partis en fumée et, selon l’Université de Sydney, 480 millions d’animaux auraient succombé au feu ces trois derniers mois. Le bilan humain est pour le moment de 24 morts et plusieurs disparus. Les incendies ont détruit pour le moment environ 1500 habitations et de nombreuses infrastructures.

Un NH90 de la marine australienne survolant les incendies le 22 décembre (© RAN - Kel Hockey)

Ce week-end, l’état d’urgence a été déclaré dans le sud-est du pays, 100.000 personnes ayant reçu l’ordre d’évacuer face à la progression des flammes. 3000 réservistes ont par ailleurs été mobilisés pour renforcer les équipes de secours et les 2000 militaires déjà déployés pour faire face à cette situation sans précédent dans l’histoire de l’Australie.