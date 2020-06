Informatique portuaire : Soget et Haropa lancent un outil d’amélioration de la performance

Il s’appelle My KPIs (pour Key Performance Indicators, les indicateurs de performance clés). Haropa et la société havraise Soget ont lancé officiellement la semaine dernière un nouveau module de visualisation et d’analyse dynamique développé conjointement.

Un travail entamé en 2014

Cet outil, accessible en se connectant avec ses identifiants au PCS (Port community system) de la Soget sur l’axe Seine S)ONE, est présenté comme une « première dans l’environnement portuaire européen ». S’adressant aussi bien aux logisticiens qu’aux armateurs ou autres chargeurs, avec des données sécurisées, il vise à mesurer à la fois la performance du passage de la marchandise comme de l’ensemble de la chaîne logistique, la performance moyenne portuaire et enfin la performance individuelle des entreprises.

« Un travail avait été fait avec l’ensemble des entreprises pour mesurer la performance des différents éléments du passage, un peu comme dans une industrie », rappelle Hervé Cornède, directeur général de la Soget. Le passage portuaire a été décortiqué afin de le segmenter comme un process industriel. Ces travaux menés avec Haropa ont commencé en 2014 et permis d’identifier des indicateurs de performance, puis de développer deux versions en 2014 et 2019 avec ces KPIs généraux.

Analyse fine

My KPIs, livré en février 2020 après un an de développement, offre désormais la possibilité d’affiner l’analyse avec des indicateurs personnalisés. « Ce nouveau module permet aux clients d’aller encore plus loin, d’identifier leurs flux et donc d’avoir une mesure dynamique de l’ensemble de leurs opérations ». Pour aider à la décision les professionnels du monde maritime, portuaire et logistique, de nombreux jalons sont proposés à l’import (arrivée navire (point 0), dépôt du manifeste, bon à délivrer, identification transporteur, déchargement, bon de douane, OK transfert PIC/PEC, autorisé à sortir, sortie du terminal) comme à l’export (entrée conteneur sur terminal, douane : bon à enlever douane, départ du navire). Chaque professionnel peut donc suivre sa marchandise ou même identifier ses flux et mesurer sa performance par rapport à la moyenne portuaire. Voir si la marchandise est en avance ou en retard. Ainsi, « il peut se benchmarker par rapport à sa performance ».

Ce nouvel outil doit donc permettre d’aller « très finement dans l’analyse des données », selon Hervé Cornède qui explique qu’il y avait « une grosse demande des clients ». L’objectif étant d’améliorer et piloter la performance de l’entreprise. « Par exemple, quelqu’un voulant anticiper sa douarne, peut mesurer son anticipation douanière et savoir comment améliorer sa performance. Chaque acteur peut, en regardant les statistiques générales, améliorer sa performance par rapport à la performance générale », en apportant ses propres correctifs.

Une démonstration du module est disponible ici et il est possible d’y accéder là.

