Installation du conseil de développement du port de Bordeaux

Aujourd’hui 1er octobre, le Grand Port Maritime de Bordeaux installe son nouveau Conseil de Développement. Le Conseil de Développement est étroitement associé l’élaboration du projet stratégique et consulté sur la politique tarifaire et les investissements du port. Il fait partie des instances de gouvernance du GPMB aux côtés du Conseil de Surveillance, et du Directoire. Le Conseil de Développement se réunit au moins deux fois par an. Il est composé de 30 membres répartis en 4 collèges représentant la place portuaire, les milieux professionnels, sociaux et associatifs ainsi que les collectivités territoriales. Au cours de cette séance les membres ont désigné Mme Maud Guillerme, déléguée générale de l’Union Maritime et Portuaire de Bordeaux, comme présidente et M. Patrick Lapouyade de l’association CPIE Médoc, comme vice-président. Les commissions ont été mises en place et en particulier une commission permanente et la commission des investissements. Il a par ailleurs été décidé de la création d’une commission économie. Le Conseil a par ailleurs émis un avis favorable sur la politique tarifaire du GPMB pour 2021 et commencé à bâtir un programme de travail pour l’élaboration du futur Projet Stratégique 2021-2025. Il se réunira de nouveau en séance plénière avant la fin de l’année. Télécharger la liste des membres du Conseil de Développement : https://www.bordeaux-port.fr/

Communiqué du GPMB