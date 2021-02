Intelligence artificielle embarquée : Naval Group signe un nouveau partenariat avec l’ONERA

Cet accord avec l’Office National d’Etudes et de Recherches aérospatiales (ONERA) concerne principalement le domaine de l'autonomie décisionnelle contrôlée. Il va permettre à Naval Group d'intégrer dans ses systèmes de management de combat et de missions des capacités de mise en oeuvre de drones multi-milieu, multi-mission, mais également d’augmenter les performances de ses drones navals.

Eric Papin, Directeur Technique et Innovation de Naval Group et nouveau membre permanent du Comité Exécutif de l’entreprise, a déclaré à cette occasion : « Cet accord met en lumière la volonté de nos deux entités d’innover conjointement dans le domaine de l’autonomie décisionnelle contrôlée. Les fruits de cette collaboration seront structurants pour l’activité de Naval Group ; les innovations résultantes permettront aux capacités dronisées intégrées aux produits de Naval Group de gagner en maturité technologique pour ainsi conserver notre supériorité technologique.

Franck Lefèvre, Directeur Technique Général de l'ONERA a commenté « Je me félicite de cet accord avec Naval Group, qui s'inscrit dans les missions de l'ONERA: contribuer à la compétitivité des industriels français, leur transférer notre savoir-faire et nos ruptures technologiques, pour développer les futurs moyens de nos armées. Il est le fruit d'une collaboration étroite avec Naval Group. L'ONERA apporte sa puissance de recherche et d’innovation sur le développement des missions autonomes de drones. »

Une collaboration de longue date

Cet accord fait suite à un accord-cadre signé entre l’ONERA et Naval Group en 2016, renouvelé pour quatre ans en 2020. Cet accord-cadre permet à l’ONERA et à Naval Group de réaliser des études conjointes, de proposer des projets de R&D communs au ministère des Armées et d’obtenir des financements pour les études R&D auprès des différents organismes français et européens.

Cet accord fait également suite à la démonstration de drones en live qui a été faite lors des Naval Innovation Days organisés sur le site Naval Group de Lorient en 2019 avec le concours de l'ONERA.

Des innovations structurantes pour le développement de Naval Group

Le nouvel accord s’inscrit d’une part dans le programme de recherche I4Drones visant à développer un système de gestion de mission et d’autonomie décisionnelle contrôlée pour drones navals et d’autre part dans le cadre de la feuille de route de Naval Group visant à développer des systèmes de drones de longue endurance. L'autonomie décisionnelle contrôlée est une technique qui repose principalement sur l’intelligence artificielle et la création d’algorithmes.

Le périmètre technique de l’accord subséquent inclut les drones sous-marins et de surface, les mini sous-marins autonomes et les systèmes de préparation et d’optimisation de mission pour système de missions dédiés à la mise en oeuvre des drones navals militaires avec une déclinaison possible sur les drones aériens.

Cet accord est prévu sur une durée de trois années avec une mise à jour annuelle de la feuille de route commune entre l'ONERA et Naval Group.

Communiqué de Naval Group et de l’ONERA, 23/02/21