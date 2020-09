Interview : Alain Souleille, président de Rivages du Monde

Vous venez de lancer vos deux nouvelles brochures, pouvez-vous nous présenter la nouvelle programmation des croisières fluviales 2020/2021 et maritimes 2021 de Rivages du Monde : nouveautés, croisières phares ?

Publiées juste avant l’été, nos deux brochures présentent l’intégralité de nos programmes pour 2021. Une brochure est consacrée à nos croisières fluviales et la seconde est dédiée à nos croisières maritimes à bord du Word Explorer. Notre brochure fluviale présente nos croisières phares sur les fleuves où nous exploitons des navires en intégralité pendant la totalité de la saison : nos croisières en Russie, nos croisières sur le Danube, sur le Douro, sur le Mékong mais aussi notre croisière côtière en Croatie. Sur l’ensemble de ces destinations, nous exploitons des navires modernes, haut de gamme, de petite capacité et mettons l’accent dans la construction de nos itinéraires sur la découverte, l’originalité et le contenu culturel. En tant qu’affréteur exclusif de ces bateaux, nous avons une exclusivité sur le marché. Ainsi, en Russie, nous sommes les seuls à proposer un bateau haut de gamme d’une capacité maximale de 140 passagers (le M/S Tchékhov). Notre brochure maritime 2021 est intégralement dédiée à la programmation de notre nouveau bateau le World Explorer. En 2021, nous proposons une gamme très complète de croisières dans le Nord (Irlande, Baltique, Norvège, Islande et Groenland) ainsi que des croisières côtières le long des côtes françaises, ibériques et africaines et nous terminerons la saison à l’automne par une transatlantique qui rejoindra les côtes du Brésil avant de se terminer dans la baie de Rio.

Le World Explorer, le nouveau navire maritime de Rivages du Monde, fera ses débuts en 2021 (© Rivages du Monde)

Le Tchekhov exploité en Russie (© Rivages du Monde)

L'Amadeus Elegant à Budapest (© Rivages du Monde)

Le Mekong Prestige propose des croisères sur le Mékong (© Rivages du Monde)

Pourquoi avoir changé votre navire maritime en 2021 ?

Tout simplement parce que le navire que nous exploitions jusqu’à présent, l'«Astoria », est arrivé en bout de course, même si nous avions un attachement particulier pour ce bateau qui restait très apprécié de notre clientèle. Nous voulions aussi, et nous voyons à quel point la situation actuelle nous donne raison, exploiter un navire de plus petite capacité. Le World Explorer a une capacité de 180 passagers, ce qui correspond mieux à l’esprit de nos croisières que nous voulons intimistes et conviviales. La petite taille du navire nous permet aussi d’être beaucoup plus créatifs dans la construction des itinéraires car le World Explorer peut s’amarrer à peu près partout et débarquer ses passagers très rapidement. C’est aussi un bateau tout neuf, ultra moderne répondant à notre volonté de nous positionner sur le segment haut de gamme afin d’offrir à nos clients une qualité de confort et de service inégalée. Enfin, et ce n’est pas un point mineur, c’est un navire dont la haute technologie permet d’être en phase avec les contraintes environnementales. Il est équipé de moteurs hybrides permettant les manœuvres dans les ports en limitant au maximum les émissions de gaz à effet de serre, dispose d’un système de positionnement dynamique lui permettant de rester en place sans utiliser les ancres ce qui optimise la préservation de la flore sous-marine et la protection des écosystèmes. La crise que nous vivons actuellement nous rend particulièrement sensibles à l’ensemble de ces questions. Nous avons le sentiment que la clientèle recherche des solutions loin de la promiscuité, propres à la découverte de nouveaux horizons en marge des sites victimes du surtourisme, cela dans le plus grand respect des normes environnementales. Nous avions donc de nombreuses raisons pour effectuer cette mutation en changeant de bateau. Avec cette opération, nous finalisons un processus engagé il y a déjà quelques années, à savoir nous positionner définitivement sur le segment des navires de croisières de bonne facture, d’une grande qualité de service privilégiant ainsi le confort de nos passagers pour des vacances agréables, culturelles, axées à la fois sur la découverte et la détente.

En quelques mots, pouvez-vous nous parler de l’originalité de vos itinéraires maritimes ?

Ils sont déclinés en trois grandes thématiques : les croisières « Grand Nord », les croisières « Expéditions » et les croisières des « Routes culturelles ». Les croisières Grand Nord proposent un panel d’itinéraires différenciés autour de la Norvège et de l’Islande. Elles proposent la découverte des plus beaux fjords sous différents formats jusqu’au Cap Nord. Très apprécié de nos clients, le tour complet de l’Islande clôturera ce chapitre. Pour la première fois, nous allons proposer des croisières Expéditions avec une croisière unique au Spitzberg au-delà du 80ème parallèle pour découvrir le glacier de Smeerenburg, mais surtout pas moins de quatre croisières au Groenland que nous proposons de découvrir sur de nombreuses facettes. Nous irons par exemple sur la côte Est à la découverte des paysages les plus insolites et pratiquement inaccessibles. Enfin, notre série des croisières sur les Routes culturelles sera profondément diversifiée proposant des croisières de Saint Pétersbourg à Rio de Janeiro avec de nombreuses escales originales comme Kaliningrad en Russie, Sassnitz dans l’île de Rügen, les îles Hébrides en Ecosse, les îles bretonnes d’Ouessant et de Belle île en Mer, Saint Sébastien et Bilbao au Pays Basque espagnol, puis plus au Sud, cap vers Tanger, Dakar et Rio. Nous proposons en six mois d’exploitation une gamme complète d’itinéraires articulés autour de thématiques largement différenciées.

Le World explorer (© Rivages du Monde)

Que pouvez-vous nous dire à propos du bateau et de la vie à bord ?

Le World Explorer est sorti des chantiers navals de Viana do Castelo au Portugal renouant ainsi avec la longue tradition navale de ce pays. Il a été baptisé en avril 2020 par Carla Bruni ! C’est un bateau moderne en forme de gros yacht ultra moderne. Sa capacité est de 180 passagers, toutes les cabines sont extérieures et la plupart ont des balcons ou des terrasses. Résolument moderne avec un design aux lignes épurées, le World Explorer fait la part belle à la technologie. Il est équipé de grands écrans Led dans les espaces publics donnant des informations régulières sur la navigation et le programme de la vie à bord. Il dispose de nombreux espaces collectifs comme le restaurant panoramique, un grand salon avec un bar, un salon d’observation, une salle de conférence et de théâtre, une bibliothèque ainsi que des espaces de détente comme la piscine, une salle de fitness et un espace de remise en forme.

A bord du World explorer (© Rivages du Monde)

La vie à bord sera organisée selon les principes qui sont les fils conducteurs des croisières Rivages du Monde. Comme pour l’ensemble de nos croisières, le World Explorer sera un bateau entièrement francophone, tant nous savons que ce principe facilite l’échange et la convivialité à bord sans parler de la fluidité de l’organisation. Nous maintiendrons aussi la présence à bord de notre équipe propre composée de notre Directeur de croisières, de nos conférenciers, de nos artistes et accompagnateurs. Cette équipe est chargée de mettre en œuvre l’ensemble des animations culturelles et ludiques que nous avons l’habitude de proposer sur tous nos bateaux comme les conférences, les séances de dégustation, les activités sportives etc. Nous mettrons aussi l’accent sur la qualité des soirées en proposant des spectacles de qualité et faisant appel à de nombreux artistes afin que chaque soirée soit un moment de plaisirs partagés et inoubliables.

Pour en revenir à l’actualité, vous allez bientôt reprendre des croisières ?

Oui. Dès septembre nous reprenons nos croisières sur le Douro ainsi que nos croisières côtières en Croatie. Nous avons pour cela, en étroite collaboration avec nos partenaires armateurs mis en place un protocole sanitaire rigoureux afin de permettre le respect des gestes barrières à bord de nos bateaux. Ce protocole sanitaire qui pourra être amendé en fonction de l’évolution de la situation sanitaire sera mis en place tant que cela sera nécessaire.

Le Queen Isabel sur le Douro (© Rivages du Monde)

Pouvez-vous en quelques mots nous résumer les valeurs de Rivages du Monde ?

L’engagement responsable constitue l’une des valeurs fondatrices de Rivages du Monde. Au fil des années, nous nous sommes efforcés au maximum de réduire et de compenser l’impact de nos activités et de promouvoir les valeurs humanistes et durables, notamment vis-à-vis des populations rencontrées durant nos croisières. Nous avons toujours privilégié les petites unités et les croisières de longue durée dont l’impact sur l’environnement est plus limité. A bord de nos bateaux, nous militons pour éviter le gaspillage en éliminant par exemple les déchets non retraitables. Nous veillons particulièrement à ce qu’aucun déchet, ou eaux usées, soient rejetés dans les fleuves et les océans. Nous sommes aussi particulièrement vigilants au respect des populations locales en veillant à ce que nos activités ne provoquent pas d’effets négatifs sur les modes de vie des populations que nous rencontrons. Nous sommes aussi attentifs à ce que nos partenaires locaux partagent ces mêmes valeurs notamment dans le respect des droits humains. Nous nous efforçons d’organiser des excursions qui valorisent les initiatives locales. Enfin, nous sommes fiers d’être une entreprise indépendante et française.

