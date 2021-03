Irish Ferries positionne un navire sur le détroit

Un nouvel opérateur sur la ligne entre Calais et Douvres. La compagnie maritime Irish Ferries, notamment présente au départ de Cherbourg vers l'Irlande, rejoint DFDS et P&O sur la ligne entre Calais et Douvres. Elle va y aligner un navire, l'Isle of Inishmore, à partir du mois de juin et promet ensuite des renforcements de capacités.

« Nous sommes impatients de lancer notre nouveau service sur la meilleure route maritime courte du monde et nous avons la certitude que nous pouvons apporter aux clients un produit différent. Notre implantation s’inscrit dans une approche de long terme », dit Irish Ferries qui vise, à travers cette ligne, à renforcer son offre de services à destination des transporteurs irlandais. Comme elle opère déjà les liaisons du Landbridge (Dublin-Holyhead et Rosslare et Pembroke) entre la République d'Irlande et le Royaume-Uni, elle veut pouvoir offrir un service intégré jusqu'au continent. Mais elle annonce, très optimiste en ces temps de pandémie, que la ligne sera aussi ouverte aux touristes.

L'Isle of Inishmore est un ferry construit en 1995 et actuellement exploité par Irish Ferries entre Rosslare et Pembroke. Il mesure 182 mètres, dispose de 2000 mètres de linéaire et d'une capacité de 2200 passagers. Il est immatriculé sous pavillon chypriote.

