ITF lance un fonds de soutien pour les marins

ITF, qui regroupe une très grande partie des syndicats de marins au niveau mondial, vient de lancer un fonds d'urgence pour soutenir les marins dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Lancé via le ITF Seafarers' Trust, ce fond va dédier 1 million de livres sterling pour des aides financières immédiates sur les marins dont les équipages doivent subir des situations difficiles, de stress et d'isolement ainsi que pour leurs familles, et également pour les services de santé et les mesures sanitaires permettant de combattre le virus.

Les cas individuels peuvent être remontés au trust par les syndicats affiliés à l'ITF, les inspecteurs dans les ports ou les organismes de santé.

ITF s'est adossé à la fondation TK pour identifier les besoins et organiser la répartition des fonds.