Amiral Lebas : « On sent bien que la question arctique provoque des crispations »

Le vice-amiral d'escadre Olivier Lebas est préfet maritime de l'Atlantique et commandant de la zone maritime Atlantique. Il fait le point avec Mer et Marine sur les enjeux de l'Atlantique nord et de la région arctique, théâtre de nombreux défis, qu'ils soient économiques, environnementaux ou géostratégiques.

MER ET MARINE : Comment qualifierez-vous la zone Atlantique nord, qui se trouve actuellement sous votre commandement militaire ?