Dernière ligne droite pour l’assemblage du nouveau navire du DRASSM

Le chantier iXblue de La Ciotat poursuit l’achèvement à flot de l’Alfred Merlin, nouveau navire hauturier du Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines (DRASSM). Fabriquée en deux éléments, la coque en composite, qui avait été jonctionnée l’été dernier, a pour mémoire été mise à l’eau le 28 janvier. Deux jours plus tard, le bloc timonerie était posé et, le 19 mars, ce fut au tour de la cheminée. Le mât va suivre, de même que l’installation des différents équipements, dont le grand portique à l’arrière et la grue située à bâbord en parallèle de la cheminée placée à tribord.

Les deux demi-coques avant jonction (© TEDDY SEGUIN)

Sortie de la coque du hall de construction d'iXblue (© TEDDY SEGUIN)

Mise à l'eau (© TEDDY SEGUIN)

Pose du bloc timonerie (© TEDDY SEGUIN)

…