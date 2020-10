iXblue franchit le cap des 10.000 centrales inertielles vendues dans le monde

Technologie de souveraineté, les systèmes de navigation inertielle, qui déterminent les mouvements d’un bâtiment de manière autonome, sont cruciaux pour l’efficacité des systèmes d’armes. Dans ce domaine, la France est en pointe et compte deux acteurs majeurs : Safran et iXblue. Ce dernier, qui a fortement développé son activité dans le domaine naval depuis les années 2000, a désormais franchi le cap des 10.000 centrales inertielles vendues à travers le monde, dont 80% pour des applications maritimes civiles et militaires.

Pourquoi la navigation inertielle est-elle cruciale ?

La navigation inertielle est donc un outil déterminant dans les opérations navales militaires. En pleine mer, un bateau doit pouvoir connaitre sa position en permanence. Une information d’autant plus complexe à obtenir qu’il n’y a pas de point de repère, en dehors éventuellement des étoiles, et que la plateforme, pour conserver son efficacité et son autonomie, ne doit pas dépendre de moyens extérieurs, comme les systèmes de positionnement par satellites de type GPS. Ceux-ci peuvent être brouillés intentionnellement ou suite à des phénomènes solaires, peuvent être leurrés et ne sont d’ailleurs pas accessibles partout, notamment sous l’eau, où évoluent les sous-marins. C’est pourquoi les marines ont recours à des centrales de navigation inertielle. Celles-ci permettent, en intégrant tous les mouvements d’un mobile dans l’espace, de déterminer son positionnement avec précision. Elles sont notamment dotées de gyroscopes, qui mesurent les effets de rotation et donnent l’attitude du porteur dans l’espace, ainsi que d’accéléromètres, qui mesurent les accélérations. Des algorithmes se chargent alors de déterminer la position du navire depuis son point de départ en fonction de différents paramètres, comme la vitesse, l’altitude, le cap, le roulis ou encore le tangage.

Le gyroscope à fibre optique

iXblue est devenu un leader mondial des systèmes inertiels grâce à des technologies innovantes, en l’occurrence le gyroscope à fibre optique (FOG). La fibre optique présente l’avantage de ne pas s’user et de conserver la polarisation de la lumière quelle que soit sa longueur. Réputé moins gourmand en énergie, le système présente aussi l’avantage de ne pas produire de vibration, ce qui constitue un atout en termes de discrétion acoustique. Les performances par la fibre optique sont, par ailleurs, théoriquement illimitées puisqu’elles dépendent de sa longueur. Plus la bobine est longue, plus les performances, et donc la précision, sont importantes. Cela, en conservant qu’elle que soit la longueur de fibre un encombrement très limité. Enfin, cette technologie offre une très grande disponibilité puisqu’elle ne nécessite pas de maintenance préventive et ne comporte pas de composant ayant une durée de vie limitée.

iXblue produit en France sa propre fibre optique, tout en concevant et testant ses propres accéléromètres utilisant la technologie du quartz vibrant. Le groupe réalise les autres composants critiques de ses centrales, ce qui lui permet de maîtriser totalement cette technologie en s’appuyant sur ses compétences internes. Grâce à ce savoir-faire très précieux, désormais mondialement reconnu, la société a développé toute une gamme de centrales inertielles pour des applications civiles et militaires, dans les domaines navals, terrestre et spatiaux.

Bâtiments de surface, sous-marins et drones

L’offre d’iXblue dans le domaine naval comprend quatre produits principaux : Quadrans, Octans, Phins et Marins, dont le diamètre des bobines va de 50 mm à 200 mm, offrant un degré de précision progressif en fonction des utilisations. Une version Phins Compact a également été développée pour les robots sous-marins et sonars tractés. Ce système a d’ailleurs été récemment retenu pour équiper le système de drones que mettront en œuvre les futurs bâtiments de guerre des mines belgo-néerlandais (programme confié au consortium BNR regroupant Naval Group et ECA).

Une dérive de moins d’un nautique en 360 heures

Pour les modèles les plus performants de la centrale Marins, la dérive est annoncée à moins d’1 mille nautique en 360 heures de navigation, en surface comme en plongée, dans des environnements où les signaux GNSS sont inaccessibles. Les centrales d’iXblue sont associées aux calculateurs et systèmes de distribution de données Netans, sur lesquels la société a beaucoup travaillé ces dernières années afin d’offrir une fiabilité maximale et un dispositif cybersécurisé.

S’appuyant sur le savoir-faire de plus de 30 ans, iXblue a donc vendu et livré à ce jour plus de 10.000 centrales inertielles à travers le monde, équipant des satellites européens et américains ou encore 80% des robots sous-marins mis en œuvre par l’industrie offshore. Dans ce secteur, où le niveau d’exigence en termes de fiabilité et de précision est particulièrement important, les navires sont également équipés de centrales inertielles pour leurs systèmes de positionnement dynamique. De même, on retrouve les produits d’iXblue à bord de navires scientifiques, à commencer par les unités hydrographiques chargées de cartographier les fonds marins.

SNLE britannique (© MOD)

Des sous-marins de la Royal Navy aux FDI et BRF de la marine française

Dans le domaine naval militaire, l’activité du groupe est de plus en plus importante. iXblue a notamment été choisi ces dernières années pour équiper plus de 35 bâtiments de la Royal Navy avec le système Marins (porte-avions de la classe Queen Elizabeth, SSBN, SSN, frégates du type 23, chasseurs de mines du type Hunt…), ainsi que les nouveaux OPV 87 de la marine argentine. Et pour la première fois, iXblue a été retenu pour équiper en centrales principales des bâtiments de premier rang de la marine française dès le neuvage. Les systèmes Marins et Netans, vont en effet équiper les frégates du programme FDI. Ils ont été également retenus pour les bâtiments logistiques du programme BRF.

