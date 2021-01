La Ciotat : iXblue met à l'eau l'Alfred Merlin du DRASSM

Conformément au calendrier prévu, le chantier iXblue de La Ciotat a mis à l'eau hier la coque de l’Alfred Merlin, le nouveau navire du Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines (DRASSM). Cette nouvelle unité hautirière doit être livrée en mai et, après une saison méditerranéenne, devrait rejoindre son port-base de Saint-Malo en 2022.

(© DRASSM)

Long de 46 mètres pour une largeur maximale de 10.8 mètres et un tirant d’eau de 3.2 mètres, l’Alfred Merlin affichera une jauge de 498 UMS et un tonnage de 420 tonnes à pleine charge (380 à mi-charge). Il va compléter la flottille du DRASSM, constituée de deux unités récentes déjà construites par iXblue : l’André Malraux (36 mètres) et le Triton (14.5 mètres). L’Alfred Merlin sera équipé de nombreux moyens scientifiques, dont le tout nouveau robot télé-opéré Arthur, développé par le DRASSM en collaboration avec le Laboratoire d'Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier (LIRMM). Un engin spécifiquement conçu pour l’archéologie sous-marine et qui pourra travailler jusqu’à 2500 mètres de profondeur.

- Voir notre article détaillé sur l'Alfred Merlin

