Jean-Louis Étienne - Explorateur d’océans : son nouveau livre

Premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire, Jean-Louis Étienne a vécu de nombreuses expéditions. Mais la mer a toujours été au cœur de son quotidien. Aujourd’hui, il partage son amour de l’océan dans un livre qui mêle récit d’aventure, autobiographie et réflexions scientifiques : Explorateur d’océans, paru aux éditions Paulsen, en octobre 2021.

La découverte de la mer

Quand il voit la mer pour la première fois, Jean-Louis Étienne a 10 ans. Ce qui le marque avant tout, c’est la ligne d’horizon, parfaite. Un appel à partir loin, et une image qui reste, aujourd’hui encore, gravée dans sa mémoire.

Alors, quand il s’engage pour le service national, c’est la Marine que le jeune médecin choisit. Puis les rencontres et les embarquements s’enchaînent. Avec le père Jaouen sur le Bel Espoir, qui emmène en mer des jeunes en rupture avec la société et leur dispense sa leçon d’humanité : « Démerdez-vous pour être heureux. » Avec Alain Colas ensuite, puis à l’école du grand Éric Tabarly, pour la course autour du monde.

Avec Eric Tabarly (©DR)

Construire ses propres vaisseaux

Au fil de ses rencontres, de ses expériences, Jean-Louis Étienne apprend à penser en marin. Et un jour il se sent prêt. Prêt à construire son propre bateau pour mener ses expéditions. Ce sera Antarctica qui le mènera dans le Pacifique, l’Indien, en Antarctique et en Arctique. D’autres constructions suivront, toujours plus folles, comme la capsule Polar explorer, avec toujours la même ambition : inventer des expéditions à vocation scientifique et pédagogique.

Aujourd’hui encore, l’explorateur regarde vers la mer. Bientôt il mettra à l’eau Polar Pod, une plateforme océanique, sans moteur, qui dérivera dans les eaux du puissant courant circumpolaire pour étudier l’environnement de l’océan Austral ; des eaux méconnues qui, en plus d’être la réserve de nombreuses vies, sont d’une importance fondamentale dans la régulation du climat terrestre.

Jean-Louis Etienne avec Haroun Tazieff (©DR)

Connaître pour mieux protéger

Après quarante années d’expéditions maritimes et le lancement d’une nouvelle aventure en mer dès 2023, c’était donc le moment pour Jean-Louis Étienne de raconter ses engagements pour l’océan – ce qu’il fait parfaitement. Mais ce récit ne s’arrête pas là, il y convoque également ses illustres prédécesseurs, les grands marins d’hier qui l’ont guidé (Shackleton ou Nansen dont il s’est inspiré pour construire Antarctica). Et, comme il sait si bien le faire, il se fait pédagogue. Ainsi, dans des passages plus scientifiques, il nous amène à comprendre l’urgente nécessité de préserver ces océans qui nourrissent les hommes et régulent le climat de la Terre.

Un livre essentiel pour qui aime la mer !

Premier Iceberg (©DR)

- Pour commander Explorateur d’océans, éditions Paulsen (19,90 €)

Contact commercial : Aurore Saint-Bris - aurore.saint-bris@ editionspaulsen.com - 01 53 63 44 62

CE PUBLI-INFO VOUS EST PROPOSÉ PAR LES EDITIONS PAULSEN