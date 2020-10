Jean-Marc Roué : « Nous ne comprenons pas l'attitude du gouvernement »

Jean-Marc Roué, président de Brittany Ferries, est à la tête d'un armement qui traverse la pire période de son histoire entre crise sanitaire et perspective du Brexit. BAI s'est lourdement endetté pour survivre et ce pour les sept ans à venir. Alors que les régions Bretagne et Normandie viennent de débloquer des aides, il attend toujours un soutien de l'Etat, allant au-delà de la subvention exceptionnelle de remboursement des charges patronales pour l'exercice 2020. Alors qu'un amendement au projet de loi de finance visant à la pérénisation du net wage a été rejeté à l'Assemblée nationale, il fait le point avec Mer et Marine.

MER ET MARINE : Les régions Normandie et Bretagne viennent d’engager le plan de soutien de 85 millions d’euros à Brittany Ferries annoncé au mois de septembre. Comment se matérialise-t-il ?

JEAN-MARC ROUE : Il est important de rappeler que ce dispositif de soutien des deux régions s’inscrit dans un plan plus global que nous avons mis en place dès début juin et présenté alors d’abord à nos salariés, puis aux régions et à l’Etat. Celui-ci s’appuie sur trois volets, avec en premier lieu, un plan interne qui prévoit des mesures d’économie, ce qui représente 15 millions d’euros.

En ce qui concerne l’aide des régions, elle prend différentes formes. Les deux régions sont actionnaires de nos navires à quasi-parité d’actions (50.5 pour Brittany Ferries et 49.5 pour la Normandie dans Somanor qui a quatre navires et pour la Bretagne dans Somabret qui en a trois). Compte-tenu des circonstances actuelles, nous n’allons pas pouvoir investir davantage donc les navires que nous avons devrons être gardés plus longtemps. Par exemple le Pont-Aven, que nous avions prévu pour 30 ans, va être prolongé à 35 ans. Cette logique va être valable pour tous les navires qui ne sont pas encore amortis. Ce rallongement d’amortissement va évidemment avoir des conséquences comptables sur les sociétés de portage et donc les régions.

Par ailleurs, les régions ont également décidé de nous aider sur le volet de l’entretien et des réparations. Jusqu’ici, ces dernières étaient intégralement prises en charge par Brittany Ferries. Elles le seront désormais par les sociétés de portage qui vont aussi les amortir. Ce qui correspond à des montants de 4 millions d’euros pour la Bretagne et 5 millions pour la Normandie. Ces différentes mesures vont créer un manque de trésorerie dans les sociétés de portage, les régions vont donc abonder ce manque de liquidités. Mais, il est important de préciser qu’il s’agit d’avances remboursables que nous allons rembourser.

Troisième volet, les dispositifs étatiques. Nous avons postulé rapidement pour un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) au maximum des possibilités, soit 117 millions d’euros.

Avec l’ensemble de ces mesures, BAI s’est endetté pour les sept prochaines années. Nous allons d’abord devoir rembourser le PGE puis les régions, à raison de 30 millions d’euros par an. Le tout alors que nous ne savons pas encore quand la crise sanitaire va se terminer et que nous sommes suspendus aux conséquences du Brexit.

Le premier ministre Jean Castex a annoncé, en septembre dernier, une mesure d’aide sous la forme de la mise en place du salaire net, c’est-à-dire le remboursement des cotisations salariales pour les navigants. On a cependant eu le sentiment que cela ne vous semblait pas suffisant ?

Il faut bien souligner que cette mesure est une subvention exceptionnelle, applicable uniquement pour cette année. Ce ne sera pas suffisant pour soutenir notre compétitivité pendant toutes ces années de remboursement qui s’annoncent devant nous. Il faut absolument un effort plus important. Nous avons proposé différentes mesures euro-compatibles : il y a donc le salaire net pour les navigants, mais aussi, et nous savons que c’est un effort sensible, l’exonération des charges patronales pour les personnels sédentaires attachés aux activités maritimes. Cela se fait dans l’agriculture et le tourisme et ce genre de dispositif pourrait nous donner un peu d’oxygène.

Il faut comprendre que notre pavillon est le plus cher d’Europe. Nous l’avons toujours défendu, nous sommes toujours le premier employeur de marins français. Le problème, c’est que dans le contexte actuel, il faut nous aider. Pas nous subventionner, mais simplement nous permettre de rembourser les prêts que nous avons contracté pour survivre et pour continuer notre activité.

Nous avons un peu de mal à comprendre l’attitude du gouvernement et le décalage entre les annonces de l’exécutif et le discours présidentiel, qui, en mai dernier, mettait l’accent sur l’importance de la mer et de l’économie maritime en France.

La marine marchande et le pavillon français n’ont rien eu du tout dans le plan de relance. Nous n’avons eu aucune mesure de soutien Covid autre que celle de droit commun comme les PGE ou les dispositifs de chômage partiel. Quand on voit que le ferroviaire reçoit 11 milliards du plan de relance et le maritime rien du tout, on peut clairement s’interroger sur la fracture entre le discours et les actes.

De même, à Paris on nous martèle sans cesse que tout dispositif de soutien doit être euro-compatible. Or le traité de l’Union Européenne, dans son article 107-2 b prévoit la possibilité d’aides directes en cas d’évènements extraordinaires. Nous savons que de nombreux pays européens, l’Allemagne, la Suède, Chypre, le Danemark, les ont mis en place et qu’il n’y a eu aucun souci avec Bruxelles. Mais chez nous, on s’y refuse. Pourquoi ? Je n’en sais rien.

Brittany Ferries et les autres compagnies de ferries sont auditées par le CIRI, Comité Interministériel de Restructuration industrielle pour « des réformes structurelles à plus long terme », comme annoncé par le Premier ministre. Qu’est-ce que cela signifie ?

Nous avons appris cela en même temps que tout le monde. Personne n’avait jugé bon de nous en informer ! Pour le moment, des auditeurs de Bercy sont en cours d’examen de nos comptes et activités. Le premier effet concret, c’est que cela bloque l’obtention du PGE « Saison » spécifique au secteur du tourisme et auquel nous pouvions postuler depuis que nous avons obtenu cet été, avec DFDS, le classement de nos activités dans ce secteur.

Nous espérons que les auditeurs ne vont pas s’en tenir à une réalité purement comptable. Qu’ils vont saisir que notre activité génère énormément de retombées. En plus de 450 millions de chiffre d’affaires, le tourisme britannique que nous transportons dépense 650 millions d’euros par an en France. Alors oui, il faut soutenir notre activité. Il faut comprendre qu’il faut garder des lignes qui sont moins rentables l’hiver que l’été pour faire vivre nos ports et les collectivités qui en dépendent. Notre histoire, c’est ça, rester sur des lignes d’où les autres partent et le tout avec, je le répète, le pavillon le plus couteux d’Europe.

Alors que va-t-on nous dire ? Qu’il faut faire un PSE ? BAI ne doit pas réduire son périmètre, sinon la concurrence va venir avec des pavillons étrangers. Donc ce que je demande, et je le répète, ce n’est que de pouvoir travailler et rembourser mes prêts et pour cela, il nous faut un soutien pendant cinq ans. Je n’ai pas l’intention de demander un effort supplémentaire à nos salariés. Ils ont déjà perdu du pouvoir d’achat et ont dû travailler dans des conditions compliquées. Je ne vois pas pourquoi ce serait à eux de payer la facture de cette crise sanitaire.

Propos recueillis par Caroline Britz