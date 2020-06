Jean-Marc Roué : « Nous nous battons pour sauver l'emploi à Brittany Ferries »

Jean-Marc Roué, président du conseil de surveillance de Brittany Ferries, ne le cache pas. La reprise d’activité s’annonce compliquée. La compagnie vient de souscrire un prêt garanti par l’État de 117 millions d'euros. Une interview de la rédaction du Télégramme

Vous avez cessé le transport de passagers depuis le 20 mars. Quand envisagez-vous une reprise des rotations ?

Nous avons eu une dérogation pour continuer à rapatrier les Britanniques que nous avions transportés vers la France ou l’Espagne. Il y a donc eu quelques rotations alors que les frontières étaient fermées. Depuis, nous avons sept navires arrêtés : cinq sont au mouillage au Havre, deux à Cherbourg. Et cinq navires en flotte : deux sur le transmanche entre la France et le Royaume Uni (le Connemara et le Mont-Saint-Michel) ; deux qui font la liaison Angleterre-Espagne (Cap Finistère et Pélican) et le Kerry, que nous avons maintenu en service entre l’Espagne et l’Irlande. Mais ces cinq navires ne transportent plus de passagers, seulement des camions et leurs chauffeurs, qui ne sont pas soumis à la quatorzaine. Nous ne pourrons redémarrer le transport de passagers - 80 % de notre activité - que lorsque les frontières seront rouvertes. Et sans quatorzaine. Or, le Royaume Uni maintient cette mesure jusqu’à début juillet. Avant, ce sera donc impossible. Sachant qu’un bateau, ce n’est ni un bus, ni un véhicule automobile, ni un train, il nous faudra plusieurs jours pour relancer la machine. La reprise se fera très certainement de façon séquencée.

Il n’y a pas de visibilité à court terme (…) Et il n’y a pas de visibilité à long terme. En raison de la pandémie, tout le monde a oublié qu’on va devoir affronter le Brexit.

Vous n’avez vraiment aucune visibilité ?

Aucune. La date de réouverture des frontières ne sera connue que quelques jours à l’avance. Et ça s’explique. On ne peut pas l’annoncer 15 jours avant, au risque de créer d’importants mouvements de population et de faire repartir l’épidémie. Mais c’est extrêmement dur à vivre. Car nous avons déjà perdu une bonne partie de l’activité estivale. Et que les Anglais ne seront pas en vacances avant le 17 ou le 18 juillet. C’est anxiogène car, précisément, la nature de notre activité fait que nous avons besoin de visibilité. Actuellement, nous avons une accumulation de difficultés. Il n’y a pas de visibilité à court terme, comme je viens de l’expliquer, mais pas non plus de visibilité à moyen terme. On sait qu’en « booking », il manque des centaines de milliers de passagers. Est-ce que l’ouverture des frontières va entraîner un rebond des réservations, notamment de dernière minute ? On n’en sait rien. Et dernier point, il n’y a pas de visibilité à long terme. En raison de la pandémie, tout le monde a oublié qu’on va devoir affronter le Brexit. On sait que la reprise sera mauvaise… Mais au moment où on sera en train de se remettre d’une crise majeure, on va aussi devoir se préparer à ce deuxième phénomène impactant. La situation est très difficile. Et je salue tous les personnels, qui ont mis les bouchées doubles pour préserver notre trésorerie, car c’est la condition de survie.

L’avenir de la compagnie est-il menacé ?

En quasiment 50 ans, la Brittany Ferries a démontré qu’elle était assise sur un volume d’affaires qui n’était pas ridicule. Il est même extrêmement important. Nous ne représentons que 14 % des parts de marché du Transmanche, hors aviation, et 5 % du volume fret, mais nous avons malgré tout constitué une activité qui dégage un peu plus de 450 M€ de chiffre d’affaires. Tout ça n’est pas perdu pour toujours. Mais dans la mesure où nous n’avons pas cette visibilité pour laquelle je plaide, je ne peux pas vraiment vous répondre.

Si on me dit que je dois rembourser mon PGE (prêt garanti par l’État, NDLR) dans un timing serré de cinq ans maximum, que la Livre Sterling va encore plonger, que les barrières aux frontières seront extrêmement rigoureuses, à tel point que les escales seront plus longues et que l’Armorique ne pourra plus faire un aller-retour dans la journée, je ne sais pas… En revanche, si nous devons vivre dans le monde d’après comme nous avons vécu dans le monde d’avant, ça sera dur mais on sera en capacité de redresser l’entreprise. À condition d’avoir suffisamment de prêts garantis par l’État pour pouvoir faire face à une saison estivale perdue, qui représente habituellement 60 % de notre chiffre d’affaires. Je me battrai donc pour pouvoir étendre notre PGE aux conditions actuelles.

Le maritime était jusqu’à présent l’oublié des plans de relance.

Vous avez finalement pu obtenir des aides ?

Oui. Les entreprises de transport transmanche comme la Brittany Ferries peuvent désormais bénéficier des mesures du plan de relance tourisme. Ça a été arbitré lors du conseil des ministres du 10 juin. Après deux mois de négociations, nous avons pu emprunter 117 M€ ce vendredi à un syndic de 12 banques. C’était le maximum auquel nous pouvions prétendre. Ça va nous permettre de faire face à nos engagements, notamment les salaires pour la saison estivale. Mais s’agissant de la relance, il y aura vraisemblablement un deuxième PGE à imaginer. Et cinq ans pour rembourser, c’est court. À titre de comparaison, quand on contracte un prêt pour un navire à 150 M€, on a 12 ans pour le payer. On a besoin d’un soutien fort de l’État pour retrouver notre volume d’affaires. Pour peser, nous nous sommes rapprochés de nos concurrents sur le transmanche que sont DFDS Seaways et Getlink Eurotunnel. Il le fallait car le maritime était jusqu’à présent l’oublié des plans de relance. Or, à nous trois, nous représentons tout de même entre 12 000 et 15 000 salariés le long de la Manche.

Au-delà du PGE, qu’est ce qui vous aiderait à vous relancer ?

Il faut augmenter de manière pérenne, par le biais du budget de l’État, les moyens financiers alloués à Atout France et aux comités régionaux du tourisme de la façade Manche, afin de mieux communiquer et convaincre les clients de revenir. En 2002, la France était le pays n° 1 d’accueil des Britanniques pour leurs vacances. Depuis, faute de communication, nous avons abandonné cette place à l’Espagne, qui met les moyens. Nous demandons aussi des allègements de charges patronales pour l’ensemble des personnels. Ainsi que des mesures transitoires nous permettant d’être plus compétitifs. Parce que le maritime est stratégique, je défends l’idée que sur toute la période de relance, disons sur les cinq ans sur lesquels s’étalera le remboursement du PGE, l’État mette en place le « net wage » (salaire net, NDLR). Dans de nombreux pays de l’Union européenne, les armements ne payent que ce salaire net. C’est autorisé depuis 2004. En France, on a fait la moitié du chemin en 2005 et 2006. Mais le Danemark et l’Italie le font depuis le début. Résultat : le premier armement du monde de transport de conteneurs est danois (Maersk) ; le deuxième armement du monde, qui fait du conteneur, du ferry et des croisières, est italien (MSC). Si l’État choisit de mettre en place ces mesures, on sera encore très loin des milliards d’euros qu’il a mis dans l’aérien… Il n’y a que comme cela que l’on pourra retrouver des marges et donc rembourser le PGE. Parce qu’il va de soi que ce ne sera pas pour distribuer des dividendes aux actionnaires.

Entre mars et la fin de l’exercice, le 31 octobre, la perte de chiffre d’affaires avoisinera sans doute les 200 à 250 M€.

À combien estimez-vous vos pertes à l’heure actuelle ?

Aujourd’hui, sur juillet et août, j’ai seulement le tiers du « booking » que j’ai en année normale : 250 000 réservations sur 780 000 places. On perd aussi sur le fret. Entre mars et la fin de l’exercice, le 31 octobre, la perte de chiffre d’affaires avoisinera sans doute les 200 à 250 M€. Ce qui ne veut pas dire que la Brittany Ferries va se retrouver avec un trou de 250 M€, car nous avons été aidés. Et il y a des charges que nous n’avons pas eues (taxes portuaires, carburant). Nous avons pu aussi mettre 1 311 marins et environ 400 personnels sédentaires en chômage partiel. Nous nous battons pour préserver l’emploi. Je le dis aux salariés, nous allons repartir. Reste qu’actuellement, la situation est humainement difficile et économiquement terrible.

Où en est le chantier du Honfleur ?

C’est un dossier compliqué. Il y a eu un transfert de propriété du chantier, mais ça ne pose pas de problème ; on a un contrat. Ce chantier n’est pas en redressement judiciaire. La difficulté, c’est qu’il a été contraint au confinement. Tout a été arrêté et ça ne repart pas à la vitesse qu’on souhaiterait. Mais le bateau est à 85 % construit. Et il est de qualité.

Sur le projet de ferroutage, il faut être très clair, on ne peut pas s’engager maintenant (…). Quant au siège social, sa construction est ajournée.

Qu’en est-il de vos autres investissements, concernant le renouvellement de la flotte et le nouveau siège social à Roscoff ?

Rien n’est remis en cause s’agissant du renouvellement de la flotte. On croit au redressement et on veut pouvoir lever l’option d’achat incluse dans le plan d’affrètement sur cinq ans que l’on a signé. Nous avons des obligations à réussir l’après. Je veux que ceux qui arriveront après moi disposent d’outils performants. Les bateaux que nous avons commandés par le biais du groupe Stena, notre partenaire, sont en construction. Il n’y a pas de retard sur le Galicia, dont les essais en mer auront lieu dans moins d’un mois. Il démarrera son activité commerciale en novembre. Pas de retard annoncé non plus pour le Salamanca, qui arrivera un an après. Sur le projet de ferroutage, en revanche, il faut être très clair, on ne peut pas s’engager maintenant. On verra ça début 2021. On parle quand même d’une vingtaine de millions d’euros d’investissement. Quant au siège social, sa construction est ajournée.

Les mesures sanitaires appliquées à bord des bateaux seront-elles assouplies au moment de la reprise ?

On ne le souhaite pas. Car le virus est toujours là. Un navire comme le Pont Aven, qui peut transporter 2 400 passagers, n’embarquera que 850 personnes. Même si nous avions voulu remplir à 100 %, nous n’aurions pas pu car nous serons loin de faire le plein cet été… Par ailleurs, tous nos espaces publics seront fermés. Il n’y a donc pas d’inquiétudes à avoir. Et puis le transport maritime est « safe ». Bien plus que l’aérien ou le rail. On peut passer de sa voiture à sa cabine sans aucun contact avec personne. Et les cabines seront désinfectées à chaque escale