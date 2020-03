Jifmar achète deux navires et renouvelle les moyens DGA

Jifmar Offshore Services a acheté deux nouvelles unités. L’armateur aixois a investi dans deux catamarans Damen de 26 mètres, réalisés en 2013 et 2014 et acquis auprès du constructeur néerlandais. Un investissement qui s’inscrit notamment dans le cadre de nouveaux contrats avec la Direction générale de l’armement (DGA), décrochés fin 2019.

Il s’agit de deux navires rapides du type FCS (Fast Crew Supplier) 2610 de chez Damen rebaptisés Jif Lacydon et Jif Gyptis. Longs de 26.2 mètres pour 10.4 de large, ils affichent un tonnage de 82 tjb. Ils peuvent embarquer 14 personnes à la vitesse de 25 nœuds, grâce à leurs deux moteurs Caterpillar, de type C32 TTA. Aux chantiers Neptune, aux Pays-Bas, ces navires ont été équipés du système de positionnement dynamique Sirehna easy DP (DP1) et sont équipés de deux hélices à pas fixe, ainsi que deux propulseurs d’étrave. Les catamarans offrent par ailleurs une surface de pont libre de 110 m2 et ont une grue Heila HLRM 20-3S (Jif Lacydon) et HLM 25-3S (Jif Gyptis). Les deux catamarans vont donc être employés au profit de la DGA, mais pas à plein temps. Ils auront donc d'autres activités. L’un d'eux sera basé à Saint-Nazaire pour intervenir sur le parc éolien du banc de Guérande dont la construction doit commencer en début d’année. Il doivent entrer en service dans le courant du mois.

Le Jif Gyptis (© : JIFMAR OFFSHORE SERVICES)

Le Jif Lacydon (© : JIFMAR OFFSHORE SERVICES)

Le Jif Lacydon (© : JIFMAR OFFSHORE SERVICES)

Jifmar a, par ailleurs, remporté un second appel d’offres auprès de la DGA, toujours en novembre 2019. Il s’agit d’un renouvellement de services pour deux de ses navires, pour les 5 années à venir. Depuis 10 ans déjà, Jifmar travaille avec centre DGA Essais de missiles des Landes et c’est la troisième fois que la compagnie remporte un contrat de services. Pour ce nouveau marché, le Jif Surveyor, navire DP1 de 36 mètres va être amélioré et disposera d’une grue supplémentaire, tandis que le le Jif Xplorer (ex-thonier-senneur Jean-Marie Christian V de 45 mètres racheté en 2010 et converti) sera remplacé par un navire de type multicat, plus stable, avec une grue plus puissante et un espace de pont supérieur. Ces deux navires sont équipés de robots télé-opérés et de sonar type Klein 5000 pour du survey, de la récupération d'engins et de débris, du renflouement ainsi que le dégagement de munitions non explosées.

Le Jif Surveyor (© : MICHEL FLOCH)

Le Jif Xplorer (© : MICHEL FLOCH)

Les quatre navires peuvent être amenés de façon ponctuelle à faire de la pose de cible, du soutien logistique et opérationnel, de la sécurité et de l’assistance anti-pollution.