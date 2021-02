Jumbo transporte des dizaines de monopiles pour un champ taïwanais

Il s’agit du « plus important travail de l’histoire de Jumbo », selon la compagnie néerlandaise. Elle a mobilisé ses navires de transport de colis louds pour convoyer depuis les chantiers néerlandais et allemands jusqu'à Taïwan 40 monopiles, 120 sections de monopiles et 40 pièces de transitions pour le champ éolien de Yunlin. Ce champ situé dans le détroit de Taïwan, à 8 kilomètres des côtes, comptera 80 turbines Siemens Gamesa de 8 MW à la fin de l’année.

(© JUMBO)

Il a fallu 18 mois et 21 voyages (dont certains avec 10 pièces de transition à bord) pour mener à bien ce contrat passé avec Yunneng Windpower (filiale de WPD, actionnaire principal de ce champ) en juin 2019. Jumbo ne s’est pas contenté de transporter les pièces, mais a aussi réalisé l’ingénierie ainsi que la conception et la gestion des éléments de fixation nécessaires au transport en mer, ainsi que l’affrètement de navires tiers. Jumbo doit désormais participer à l’installation de 80 pièces de transition.

