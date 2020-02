Jumeau numérique et réalité virtuelle : de nouveaux leviers de performance pour l’industrie navale

Le jumeau numérique des bâtiments a aujourd’hui ses applications dans de nombreux secteurs : immobilier, patrimoine, construction… Mais c’est probablement dans l’industrie que cette transformation numérique a le plus d’impact et démontre le meilleur retour sur investissement. Se doter de technologies numériques innovantes, comme la réalité virtuelle au cœur d’environnements complexes, permet d’améliorer son efficacité opérationnelle rapidement.

Ainsi, la visite d’un navire est toujours une entreprise chronophage et complexe à organiser. Bateau rarement à quai, consignes de sécurité drastiques… Pourtant, les visites techniques y sont indispensables et régulières. En capturant le jumeau virtuel d'un objet physique, la visite à distance en 360° lève ces contraintes matérielles pour se projeter à l’intérieur du navire, appréhender un espace sans même se déplacer, inspecter les lieux et les matériels, tout en accédant simultanément à la documentation technique et aux modes opératoires. Des usages proposés par le logiciel VIS-On©, développé par SBS Interactive pour l’industrie navale.

Visiter à distance une réplique documentée du navire

Solide de 10 années de collaborations avec les partenaires historiques Naval Group et l’Ecole Nationale Supérieure Maritime, le logiciel VIS-On© restitue le jumeau numérique des installations tel-que-construit à partir de :

Photos 360° prises à l’intérieur du bâtiment ;

prises à l’intérieur du bâtiment ; Scans lasers 360° pour prendre des mesures ;

pour prendre des mesures ; Vues panoramiques 2D comme l’extérieur d’un bâtiment ;

comme l’extérieur d’un bâtiment ; Vues aériennes du site prises à l’aide d’un drone ;

du site prises à l’aide d’un drone ; Plans et vues CAO qui pourront être documentés et servir de base à la navigation virtuelle.

La copie virtuelle peut être enrichie avec tout type de contenus multimédias : photos, vidéos, documentation PDF, liens internet, boutons d’interaction avec des systèmes d’informations internes, etc.

Une technologie très utile pour :

Réaliser des visites clients à distance des navires, et communiquer sur son produit ou savoir-faire avec la visite virtuelle comme aide à la vente et support marketing ;

à distance des navires, et communiquer sur son produit ou savoir-faire avec la visite virtuelle comme aide à la vente et support marketing ; Dresser un état des lieux sur un chantier à l’aide de photos 360° prises avant, pendant et après les travaux ;

à l’aide de photos 360° prises avant, pendant et après les travaux ; Chiffrer des travaux en donnant un accès distant et contrôlé aux sous-traitants ;

des travaux en donnant un accès distant et contrôlé aux sous-traitants ; Informer sur les risques , en visualisant le contexte de travail et l’accessibilité des espaces (exploité notamment en Pratique de Fiabilisation Humaines lors du pré-job briefing) ;

, en visualisant le contexte de travail et l’accessibilité des espaces (exploité notamment en Pratique de Fiabilisation Humaines lors du pré-job briefing) ; Améliorer et accélérer la formation des équipages par une technologie ludique et immersive ;

des équipages par une technologie ludique et immersive ; Créer un référentiel visuel de son patrimoine.

Un jumeau numérique connecté aux interfaces d'IoT et de GMAO

Le logiciel de virtualisation augmentée VIS-On© a été spécialement optimisé pour les industriels, pour un usage en toute sécurité. Utilisé dans les secteurs de la Défense et du nucléaire, il permet de faciliter la maintenance et la préparation des chantiers en se connectant aux logiciels de GMAO ou de GED internes, pour réaliser en direct des demandes de travaux. VIS-On© propose également la prise de mesures à distance, précises au dixième de millimètre, à partir de scans lasers sur la photo panoramique 360° du local navire. Un simple clic sur les points de la photo permet à l’utilisateur de connaître la distance entre les équipements d’un local, la longueur d’un segment, l’aire ou le périmètre d’une surface donnée. VIS-On intègre le format universel .E57 afin de s’adapter à tous les scanners du commerce. Les mesures peuvent être partagées rapidement et de façon sécurisée.

Les applications pour le chantier naval : faciliter le refit et la maintenance

Comparer le « tel-que-construit » au « tel-que-conçu », gérer l’historique des prises de vues tout au long du chantier, illustrer et documenter les phases de montage, créer le support visuel du livret bateau… VIS-On© permet de nombreuses applications dans l’univers de la construction navale. Le passage à l’industrie 4.0 au travers de la digitalisation des navires est un levier pour obtenir des réductions de coûts importantes, et une augmentation de la qualité et des performances de l’entreprise.

Cliquez sur la vidéo de démonstration du logiciel VIS-On© :

(© SBS Interactive)

Experte en réalité numérique, SBS Interactive développe depuis plus de 10 ans des solutions de visite virtuelle enrichie, réalité augmentée et réalité mixte à destination des professionnels et industriels. Elle accompagne la transformation de l’usine 4.0 dans l’e-maintenance assistée, le digital-learning ou la sécurité grâce à la modélisation 3D d’environnements complexes.

