Kapetan Christos : un beau petit roulier qui navigue depuis plus de 50 ans

Le Kapetan Christos a fêté en octobre dernier ses cinquante ans de carrière sous une livrée blanche immaculée. Et contrairement à beaucoup de navires construits pendant ces vingt dernières années qui terminent dans des chantiers de démolition parfois dans un état pitoyable, ce roulier de 3633 tonnes de port en lourd est dans un état irréprochable.

Construit par le chantier naval Kroger Werft de Rendsburg et livré à l’armement allemand Transanglia Trailer Schiffahrts GmbH en octobre 1970 sous le nom d’Isartal, ce roulier de 96,80 mètres de long sur 15,80 de large a pourtant changé plusieurs fois de nom, de pavillon et d’armateur. Retraçons sa carrière en quelques lignes. En novembre 1973, il est rebaptisé Antwerpen au sein du même armement et ce jusqu’en novembre 1974 où il est acheté par P&O Ferries qui le frète à British Rail. Puis, en décembre 1976, il part travailler entre Belfast en Irlande du Nord et Liverpool mais au mois de juin suivant, il est renommé Pointer tout en restant affecté sur la même ligne.

C’est alors que Sea Malta, une compagnie très connue sur les quais marseillais, en fait l’acquisition en décembre 1985, le renomme Zebbug et le place sur différentes routes au départ ou à destination de La Valette pendant vingt ans. Agé de 35 ans, le roulier est ensuite désarmé et placé sur le marché des navires d’occasion. Près d’un an plus tard, il…