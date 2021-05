KEAS lance ses brouilleurs digitaux pour neutraliser drones civils et communications mobiles

Basée à Grenoble, la société KEAS est experte dans la détection et le brouillage des communications mobiles depuis 2005. L’entreprise évolue sur ce marché très dynamique et lance la version digitale de ses produits phares : l’anti-drones MinKa et le brouilleur de communications mobiles BLOCKio.

A ce titre, une démonstration en avant-première de tous ses derniers produits s’est tenue récemment auprès des Services de l’Etat, dans un camp militaire de la région parisienne. « C’est une étape fondatrice pour KEAS, qui fait ainsi la démonstration aux donneurs d’ordres clés nationaux de notre capacité à offrir un panel de produits analogiques et digitaux performants dont l’intelligence est 100% nationale » affirme David MORIO, Président du groupe industriel.

Démonstration concluante pour le MinKa-750D (digital)

Point focal de la journée, le brouilleur anti-drones MinKa-750D digital et embarqué dans un véhicule, équipé de 7 bandes de 50 W par bande, a montré son efficacit…