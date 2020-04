Kerguelen: Le Marion Dufresne se déroute pour deux évacuations sanitaires

Alors qu'il faisait route vers La Réunion pour achever la rotation OP1-2020, le Marion Dufresne, navire ravitailleur des TAAF, a changé de cap pour repartir vers l'archipel des Kerguelen, afin d'assurer l'évacuation sanitaire d'un personnel de la base de Port-aux-Français et d'un marin blessé débarqué du navire de pêche Ile de la Réunion II. L'évacuation a eu lieu le 24 Avril au matin et le navire a repris sa route vers La Réunion. L'état de santé des deux personnes évacuées est sans aucun rapport avec l'épidémie actuelle de covid-19 : l'agent TAAF était en mission depuis plus de 8 mois sur la base de Kerguelen ; le marin pêcheur avait suivi un protocole sanitaire strict (confinement et dépistage) avant de quitter La Réunion. Après trois semaines de navigation dans les mers australes, aucun cas de contamination n'a été identifié sur le Marion Dufresne, à bord duquel le service médical assure une veille régulière. Aucune base de la collectivité n'a de cas identifié de covid-19 ; les Terres australes et antarctiques françaises restent donc au stade 1 de l'épidémie.

Communiqué des TAAF, 24/4/2020