Kership fait évoluer sa gamme d’OPV

Depuis 2013, Piriou et Naval Group conçoivent et commercialisent au sein d’une société commune, Kership, une gamme de vedettes et patrouilleurs destinés aux opérations militaires comme à l’action de l’Etat en mer. Parmi eux, des OPV de 41 à 90 mètres. Ces patrouilleurs hauturiers sont tous équipés d’une passerelle avec vision à 360° et du système de lutte Polaris, développé par Naval Group. Il permet de gérer l’armement et les senseurs pour présenter une situation tactique complète aux opérateurs, accroître la réactivité face aux menaces notamment asymétriques et permettre une intégration dans une force multinationale.

En 2020, Kership a encore enrichi sa gamme et propose maintenant des modèles de 45, 52, 58, 65, 70, 75 et 80 mètres, auxquels s’ajoute le CG 41 plus spécifiquement dédié aux garde-côtes et que nous vous présentions lundi. Il faut également y inclure un modèle de 90 mètres basé sur l’OPV 87 de Naval Group, qui a été vendu à l’Argentine : cession fin 2019 de L’Adroit précédemment mis à disposition de la marine française et construction de trois sisterships neufs, livrables en 2021 et 2022, par les chantiers Piriou (Concarneau) et Kership (Lanester).

La nouvelle gamme d’OPV de Kership repose sur des bâtiments à coque acier et superstructures en aluminium, conçus comme des plateformes robustes, endurantes, économiques, facile à exploiter et entretenir. Ils adoptent le C-SHARP (Combined-Speeds Hull with All-Round Performances), un design innovant et breveté, offrant les meilleures performances à grande comme faible vitesses. Selon Kership, par rapport aux carènes optimisées uniquement pour les hautes vitesses, le gain en autonomie est de 10% à 30% pour les allures de patrouille et de transit. La stabilité est également accrue, facilitant la mise en œuvre de RHIB.

Présentés comme très polyvalents, ces OPV disposent de zones modulaires permettant des reconfigurations selon les missions. En fonction des besoins exprimés par les marines, et répondre à l’accroissement des menaces en mer, les patrouilleurs de Kership peuvent être dotés de puissants moyens de surveillance, de guerre électronique et d’un armement conséquent (artillerie lourde et télé-opérée, missiles antinavire, systèmes surface-air).

L'OPV 80 (© KERSHIP)

L'OPV 80 : un nouveau modèle à fortes capacités

Dans le haut de sa gamme, Kership lance un nouveau modèle OPV 80 offrant une autonomie de 30 jours. Long de 80 mètres pour une largeur de 13 mètres et un tirant d’eau d’environ 4 mètres, ce bâtiment affiche un déplacement de l’ordre de 1400 tonnes. Il est conçu pour être armé par 40 membres d’équipage et dispose de couchages pour 20 personnels supplémentaires (équipes spécialisées, forces spéciales…). Capable d’atteindre 24 nœuds et de franchir 5500 milles à 12 nœuds, l’OPV 80 est équipé de deux moteurs diesels semi rapides (avec une propulsion électrique optionnelle pour les vitesses réduites) entrainant deux lignes d’arbre avec hélices à pas variable. La stabilisation est assurée par un système passif ou actif. Son vaste pont d’envol peut accueillir un hélicoptère de 12 tonnes et sert à la mise en œuvre d’un drone à voilure tournante (qui dispose d’un abri dans la superstructure) ou à voilure fixe avec sa catapulte et son filet de récupération. Un espace sur le pont d’envol permet de loger trois conteneurs de 20 pieds sans restreindre les capacités aéronautiques. Ces conteneurs peuvent servir au transport de fret ou pour des modules de missions. Des espaces sont également réservés pour des plongeurs et l’accueil de comandos.

L’OPV 80 embarque deux semi-rigides de 9 mètres installés sur des rampes à l’arrière et une autre de 4.5 mètres sous bossoir dans une niche située à tribord. Doté d’un mât unique regroupant l’essentiel des senseurs, ce patrouilleur peut être équipé d’un radar de surveillance 4D AESA, un système électro-optique, et de guerre électronique (R/C-ESM). Côté armement, il est équipé d’une tourelle de 76mm, deux canons télé-opérés de 20mm et deux systèmes surface-air à très courte portée, typiquement des lanceurs automatiques Simbad-RC (deux missiles Mistral 3 prêts à l’emploi sur chacun). Il est également possible de renforcer l’autodéfense antimissile avec l’ajout de lance-leurres.

L'OPV 70 : version compacte

Autre évolution de la gamme Kership, l’OPV 70, qui est une version compacte de l’OPV 80. Long de 72 mètres pour une largeur de 12 mètres et un tirant d’eau d’environ 3 mètres, ce bâtiment de 1200 tonnes est armé par un équipage de 33 marins et peut accueillir 16 personnes supplémentaires. Doté du même type de propulsion que l’OPV 80, il peut atteindre 22 nœuds et franchir 5000 milles à 12 nœuds, avec une autonomie de 21 jours sans ravitaillement. L’OPV 70 dispose comme son grand frère d’une mâture unique regroupant l’essentiel des senseurs dont un radar 4D AESA.

L'OPV 70 (© KERSHIP)

L'OPV 70 (© KERSHIP)

Ce patrouilleur peut mettre en œuvre trois semi-rigides de 7.5 mètres : deux au moyens d’une double rampe à l’arrière et un sous bossoir. Doté d’installations pour un drone aérien à voilure fixe ou tournante, son pont d’envol peut recevoir un hélicoptère de 12 t. Un espace permet d’accueillir là aussi trois conteneurs de 20 pieds. L’OPV 70 dispose d’une grue de 10 tonnes à 12 mètres et de locaux pour des plongeurs et commandos. L’armement est équivalent à celui de l’OPV 80, avec cependant la possibilité d'intégrer en artillerie principale un système de 40mm RapidFire Naval de Nexter.

L'OPV 65: un nouveau modèle fortement armé

Tout nouveau modèle, un peu moins grand et au design différent, l’OPV 65 est surtout l’un des plus armés de la gamme de Kership. Long de 65.4 mètres pour une largeur de 11.3 mètres, un tirant d’eau de 2.5 mètres et un déplacement de 870 tonnes, ce bâtiment peut être équipé de deux rampes doubles pour missiles antinavire (comme des Marte), deux systèmes surface-air Simbad-RC, une tourelle de 57 à 76mm, deux canons télé-opérés de 20 à 30mm et deux mitrailleuses de 12.7mm. Ses systèmes d’autodéfense antinavire et antiaériens sont placés de manière à offrir une couverture complète à 360 degrés, ce qui constitue un atout contre les menaces asymétriques. L’OPV 65 dispose de deux moteurs diesels rapides lui permettant d’atteindre 29 nœuds, pour une distance franchissable de 3000 milles à 12 nœuds. Son autonomie va jusqu’à trois semaines, avec une occupation plaine (44 personnes, dont 28 membres d’équipage).

L'OPV 65 (© KERSHIP)

L'OPV 65 (© KERSHIP)

Ce bâtiment est équipé d’une double rampe à l’arrière pour deux semi-rigides de 7.5 mètres. Une petite plateforme (zone vertrep) est conçue pour la mise en œuvre d’un drone aérien Camcopter S-100 ou DVF2000 Aliaca, avec en plus un emplacement pour un conteneur de 20 pieds ou deux conteneurs de 10 pieds. Doté d’un radar de surveillance 3D, ce patrouilleur, capable de remplir tous types de missions, de la surveillance de la ZEE aux opérations de combat, est aussi conçu pour le déploiement de forces spéciales, notamment de nageurs de combat.

L'OPV 58S, qui a fait l'objet d'une commande de trois unités par le Sénégal en 2019 (© PIRIOU)

L'OPV 58 : choisi par le Sénégal

Dans le domaine des patrouilleurs fortement armés, Kership propose aussi toujours l’OPV 58, dont le design s’est affiné depuis 2018. Ce bâtiment de 58.2 mètres de long pour 9.5 de large peut atteindre 21 nœuds, avec une autonomie de 4500 milles à 12 nœuds et 25 jours d’opérations sans ravitaillement. L’OPV 58 peut, en plus de son artillerie (une tourelle de 76mm et deux canons télé-opérés de 20mm), être équipé d’un système surface-air Simbad-RC et deux rampes doubles pour missiles antinavire Marte. Une vaste plage arrière permet de loger deux conteneurs de 20 pieds, manutentionnés au moyen d’une grue (7.5 t à 8 m) et se termine à la poupe par une double rampe pour deux semi-rigides de 6.8 mètres. Adapté au déploiement de commandos, dont des nageurs de combat, le bâtiment peut mettre en œuvre des drones aériens ou sous-marins. Ce modèle a été retenu par le Sénégal, qui a passé commande de trois OPV 58S en 2019.

