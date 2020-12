KershipÂ impliquÃ© dans les projets polaires et hydrographiques de la marine brÃ©silienne

Naval Group s’appuie sur Kership, sa société commune avec Piriou, pour la compétition ouverte par la marine brésilienne en vue de réaliser un nouveau bâtiment polaires et deux navires hydro-océanographiques. L’offre est portée par ICN (Itaguaí Construções Navais). Cette entreprise détenue à 59% par Odebrecht et à 41% par Naval Group est en charge de réaliser les nouveaux sous-marins brésiliens et, pour cela, opère le nouveau chantier que la Marinha do Brasil a fait édifier par Odebrecht à Itaguaí, près de Rio de Janeiro. Un nouveau pôle industriel qui va bientôt achever la construction de son premier programme, portant sur quatre sous-marins du type Scorpène, et est confronté à un important creux de charge en attendant la mise en chantier du premier sous-marin nucléaire d’attaque brésilien, à partir de 2022 (voir notre article détaillé).

Vue du bâtiment polaire proposé par ICN à la marine brésilienne (© ICN)

D’où la nécessité d’apporter de la charge de travail à 1600 personnels d’ICN, afin de préserver leurs compétences jusqu’à la mise en production du premier SNA brésilien. L’entreprise se positionne donc sur deux nouveaux projets nationaux. Le premier, appelé NApAnt (Navio de Apoio Antártico), vise à construire un nouveau navire de soutien polaire pour le programme antarctique brésilien (PROANTAR), créé en 1982 et qui a vocation à affirmer la présence du Brésil et soutenir la recherche scientifique autour du continent blanc. La première station antarctique brésilienne, baptisée Comandante Ferraz, a été inaugurée en 1984. Son support logistique et scientifique est assuré par deux unités de la marine brésilienne. D’abord, le navire océanographique Almirante Maximiano de 94 mètres, construit en 1978 aux Etats-Unis, racheté en 2008 par le Brésil et refondu avant sa remise en service en 2009. Mais aussi le vieux navire de recherche polaire Ary Rongel, mis en service en 1981 et racheté en 1994 par la marine brésilienne. C’est ce bateau de 75 mètres que le NApAnt va remplacer.

L'Ary Rongel et l'Almirante Maximiano en Antarctique (© MARINHA DO BRASIL)

Initié en février 2019, le projet en est au stade de la RFP (request for proposal), ICN ayant remis sa proposition le 30 novembre. Une « short list » de chantiers candidats doit être désignée début 2021 en vue d’une commande du navire à partir de juin 2021. N’ayant pas de bureaux d’études, ICN s’est appuyé sur Naval Group, qui a logiquement fait appel …