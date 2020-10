Kership retravaille son bâtiment de projection

La société commune de Piriou et Naval Group, Kership, a retravaillé son concept de bâtiment de projection, le LSPV 90, présenté en 2018. Le design a été retravaillé, certains points améliorés et les capacités optimisées suite aux retours de clients potentiels et de l’évolution des besoins opérationnels.

Légèrement plus grand que sa première version, ce navire en acier (coque et superstructure) et aluminium (passerelle) mesure désormais 94.5 mètres pour une largeur de 16.7 mètres. Son déplacement reste de l’ordre de 3000 tonnes. Conçu comme une plateforme hauturière, polyvalente et reconfigurable selon les missions, le LSPV 90 est capable notamment d’effectuer des opérations de soutien, d’assistance humanitaire en cas par exemple de catastrophe naturelle ou encore de projeter une force armée. En plus de son équipage de 43 marins, il peut accueillir 150 personnes supplémentaires logées en cabines, par exemple des troupes et personnels médicaux. Grâce à un espace modulaire, la capacité peut même être accrue de 250 places, soit en tout jusqu’à 443 personnes à bord.

Disposant d’un hôpital embarqué (Rôle 2 OTAN) avec un bloc opératoire et 8 lits médicalisés, le LSPV 90 présente d’importantes capacités de transport et de manutention. Il compte en effet une grue de 12 tonnes à 25 mètres, un hangar roulier de 400 m² avec deux rampes permettant d’embarquer du fret et des véhicules, y compris des blindés, pour une charge totale de 250 tonnes. S’y ajoutent 100 m3 pour du fret liquide (carburant), 50 m3 pour l’eau douce et 50 tonnes de fret solide en soute.

(© KERSHIP)

A l’arrière, une rampe permet le déploiement de deux petits chalands de 9 mètres, conçus pour débarquer sur la côte du personnel, du fret et des véhicules légers. Le reste de la drome comprend deux semi-rigides de 7 mètres sous bossoir, permettant par exemple de déployer des forces spéciales. S’il ne dispose pas de hangar, le LSPV 90 compte une vaste plateforme capable d’accueillir un hélicoptère de 13 tonnes. Il peut aussi embarquer des drones aériens, permettant d’accroître les capacités de surveillance et d’intervention en mer comme à terre. Ces engins peuvent être mis en oeuvre depuis la plateforme hélicoptère ou la plage avant.

Equipé d’un radar de surveillance 2D, un système électro-optique et des moyens de guerre électronique (R-C ESM), le bâtiment peut mettre en œuvre, pour son autodéfense et l’appui-feu, un canon principal jusqu’à 30mm et des mitrailleuses, dont deux de 12.7mm. Les senseurs et l’armement sont gérés depuis un Central opération par un système de lutte Polaris, développé par Naval Group. Doté de liaisons de données tactiques et de puissants moyens de communication, lui permettant de s’intégrer dans une force interarmées et internationale, mais aussi de servir de bâtiment de commandement, le LSPV 90 compte en plus de son CO des locaux permettant d’accueillir un état-major.

La propulsion est axée sur deux moteurs diesels semi-rapides, avec deux lignes d’arbres dotées d’hélices à pas variable. Le bâtiment dispose d’un système passif de stabilisation et d’un propulseur d’étrave afin d’améliorer sa manoeuvrabilité. Capable d’atteindre 16.5 nœuds, il peut franchir 11.000 milles à 12 nœuds et, suivant le nombre de personnes à bord, peut rester en opération de 10 à 45 jours sans ravitailler.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.