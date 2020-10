Kership : un nouveau patrouilleur dédié aux garde-côtes

C’est l’une des nouveautés de la gamme de patrouilleurs de Kership, la société commune de Piriou et Naval Group. Dévoilé à l’occasion d’Euronaval, le Coast Guard 41, que Mer et Marine vous présente en primeur aujourd’hui, est un bâtiment à coque acier et superstructure en aluminium. Long de 41 mètres pour une largeur de 9 mètres et un tirant d’eau de 2.3 mètres, il affiche une jauge de brute de 445 tonneaux.

Navire endurant et robuste conçu pour les opérations tant côtières qu’hauturières, avec une carène issue de design déjà éprouvés à la mer, le CG 41 est typiquement conçu pour les services de garde-côtes. Pouvant opérer pendant 12 jours sans ravitaillement, le CG 41 est équipé de moteurs diesels rapides et d’hélices à pas fixe, avec en plus un propulseur d’étrave pour faciliter les manœuvres et stations fixes en mer. Sa vitesse est de 18 nœuds, pour une autonomie importante, soit 12 jours d’opération sans ravitaillement et une distance franchissable de 3000 milles à 12 nœuds.

Le CG 41 (© : KERSHIP)

Le CG 41 dispose de solides moyens de détection et d’identification (radars 2D, système électro-optique…) et, en plus de l’armement (un canon télé-opéré de 20mm et des mitrailleuses), est équipé de moyens non létaux (système sonore LRAD et canon à eau télé-opéré). Les senseurs et systèmes de défense sont gérés par un système de lutte Polaris de Naval Group. Le bâtiment bénéficie également d’importants moyens de communication et d’une liaison de données tactiques.

Ce patrouilleur dispose, pour des opérations de contrôle ou d’intervention, de deux semi-rigides de 6.5 mètres mis en œuvre latéralement par des bossoirs à compensation de houle. Il est également conçu pour embarquer un drone aérien léger à voilure tournante. Un emplacement est prévu sur le pont arrière pour accueillir un conteur de 8 pieds.

L’intégralité des systèmes de navigation, de communication et de management des opérations (senseurs et armes) sont intégrés dans la vaste passerelle panoramique du navire, très haute et offrant une vision dégagée à 360°.

