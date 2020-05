Kleven et Brodosplit se lancent dans un projet de paquebot résidentiel

Les projets de paquebots résidentiels ont été nombreux, peu ont vu le jour, un seul en réalité : The World, construit en 2002, et dont les 165 suites et cabines appartiennent à des propriétaires d'une quarantaine de pays différents. Malgré le contexte sanitaire a priori peu favorable, Ocean Residences Development vient d'annoncer qu'il avait conclu un accord avec le groupe croate DIV pour la construction d'un navire résidentiel de 290 mètres, le Njord. Propriétaire de Brodosplit, DIV a pour mémoire récemment acquis le chantier norvégien Kleven.

Prévu pour intégrer 118 appartements, le Njord, s'il voit bien le jour, sera construit entre la Croatie, où sa coque sera assemblée, et la Norvège, où elle sera aménagée et armée. La livraison est prévue pour 2024. Ocean Residences compte pavillonner le navire en Norvège, sous le registre international NIS. Il serait motorisé par une propulsion duale (diesel et GNL) et un parc de batteries, tout en étant prêt à recevoir une propulsion décarbonée dans le cadre d'un éventuel futur retrofit.

