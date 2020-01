Kleven racheté par le groupe croate DIV

Le groupe croate DIV, qui possède le chantier naval Brodosplit, vient d'annoncer qu'il allait racheter le chantier norvégien Kleven. Ce dernier était à vendre depuis plusieurs mois et a déjà effectué une restructuration en septembre dernier qui s'est traduite par le licenciement de 124 employés sur 220 et une réorientation vers la réparation navale. Le groupe Kleven était déjà passé près d'une liquidation à l'été 2017. Victime collatérale de la crise de l'offshore, le groupe - familial à l'origine - avait été repris par l'armement Hurtigruten, qui venait tout juste de lui passer commande des navires d'exploration Roald Amundsen et Fridtjof Nansen, accompagné d'autres investisseurs. Le chantier sauvé, il n'a néanmoins pas réussi à éviter des retards considérables sur les bateaux d'Hurtigruten, le Roald Amundsen ayant été livré avec un an de retard, le Fridtjof Nansen ayant été, quant à lui, repoussé à fin 2019. Depuis plusieurs mois, ce n'était plus guère un mystère sur les quais d'Ulsteinvik qu'Hurtigruten cherchait à revendre le chantier après avoir terminé son deuxième navire d'expédition. Quant au troisième navire de la classe Amundsen (quatre étaient initialement prévus par Hurtigruten), dont la commande avait été annoncée fin octobre 2018, son avenir est incertain.

L'arrivée du propriétaire de Brodosplit annonce peut-être un nouveau changement stratégique. Tomislav Debeljak, président du groupe DIV, souhaite voir la création d'une « synergie positive dans tous les segments de nos opérations, y compris dans les contrats et le financement de constructions neuves, ainsi que pour le design, la construction de coque et l'équipement de futurs navires ». Brodosplit travaille actuellement sur des constructions de navires d'expéditions, comme la future unité de Quark Expedition ou le sistership de l'Hondius pour les néerlandais d'Oceanwide. Le chantier réalise également des sections de paquebots en sous-traitance pour le constructeur italien Fincantieri.