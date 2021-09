La Belgique donne son ancien navire océanographique à l’Ukraine

En service depuis 1984 et allant être remplacé prochainement par une nouvelle unité éponyme, le navire océanographique Belgica a été offert par la Belgique à l’Ukraine. C’est ce qu’a annoncé Bruxelles, qui précise que l’acte de transfert de propriété a été signé le 13 septembre suite à un protocole d’accord conclu avec Kiev en juillet. Le navire, qui était armé par la marine belge et exploité par l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB), est désormais opéré par le ministère ukrainien de la protection de l'environnement et des ressources naturelles. Il devait appareiller hier de la base navale de Zeebrugge pour rejoindre son nouveau port d’attache d’Odes…