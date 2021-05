Desserte des îles bretonnes : la Région consulte les usagers des lignes en DSP

Toutes les îles du Morbihan (Belle-Ile, Groix, Houat et Hoedic) et celles du Finistère (Ouessant, Molène et Sein) actuellement desservies par des délégations de service public (DSP) de transport maritime sont concernées. La région Bretagne, délégataire des contrats de transport (actuellement assurés par la Compagnie Océane dans le Morbihan et par Penn Ar Bed dans le Finistère), annonce l'ouverture d'une consultation publique sur ces dessertes. « L’enjeu est ici de faire évoluer, selon les besoins exprimés et leur faisabilité, l’offre et la qualité du service vers les îles du Morbihan et du…