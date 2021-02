La CFDT lance une pétition en ligne pour la vaccination prioritaire des marins

L’Union Fédérale Maritime CFDT vient de lancer une pétition en ligne pour demander l’accès prioritaire des marins de commerce aux vaccins. « La France doit leur permettre de mener à bien leurs missions indispensables à l’économie. Elle doit suivre la voie des pays comme Chypre et Singapour, considérer les marins comme travailleurs essentiels et leur donner un accès prioritaire à la vaccination contre le Covid-19 mais également montrer l'exemple et agir au niveau international afin de généraliser cette vaccination à tous les marins du monde ».

Cette initiative vient, comme le précise le syndicat à Mer et Marine, « en complément de la lettre d’Armateurs de France au ministère de la mer. Nous souhaitions que tous les marins puissent agir eux-mêmes ».

Le syndicat reprend, à l’appui de sa demande, l’exemple de la vaccination de l’ensemble de l’équipage du porte-avions Charles de Gaulle. « Comme l'a souligné la ministre des Armées Florence Parly à propos de la vaccination des marins du groupe aéronaval, "Cette campagne de vaccination est naturelle et évidente car le Charles de Gaulle va naviguer dans des zones où il n’y a pas de possibilité d’évacuation sanitaire ou si ces possibilités existent elles se comptent en jours. Or, nous savons qu’il faut évacuer les malades rapidement." Cette analyse s'applique à tous les marins au long cours d'autant plus que les navires marchands ne disposent à bord ni de médecins, ni d’hélicoptères pour les évacuer rapidement ».

Pour mémoire, la France n’a pas encore reconnu les marins de commerce comme travailleurs essentiels, pouvant donc bénéficier d’une vaccination prioritaire. Et ce alors même que les relèves sont très compliquées, notamment pour les navigants au long cours qui doivent subir des quarantaines et des temps d’embarquement fortement rallongés.

