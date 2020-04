La Chine commande le plus grand navire-usine de pêche au krill en Antarctique

Formé de micro-crevettes et constituant la première source de nourriture des cétacés à fanons, notamment en Antarctique, le krill est très riche en substances (telles les oméga-3) considérées comme excellentes pour la santé. Elément indispensable de la chaîne alimentaire marine, c’est aussi un produit très prisé par les industries alimentaires et pharmaceutiques. Ces dernières années, un certain nombre de chalutiers-usines spécialisés dans la pêche au krill en zones polaires ont été construits pour répondre aux besoins croissants de ce marché. Un développement qui inquiète évidemment les organisations de défense de l’environnement, qui craignent en particulier que cette activité de pêche difficilement contrôlable fragilise l’écosystème antarctique.

Dernier exemple en date de cette nouvelle génération de navires, un navire chinois de 140 mètres de long qui vient d’être commandé et sera construit au chantier Chonghe Marine Industry (CMI) de Shanghai. Sa livraison est prévue en 2023. Présenté comme allant devenir le plus grand navire de ce type au monde, ce bateau a été spécialement conçu pour réaliser de longues campagnes dans les eaux de l’Antarctique, afin d’y prélever du krill et le transformer dans son usine embarquée. Ce navire a été conçu par les bureaux d’études du groupe finlandais Wärtislä. Ces derniers ont déjà fourni au chantier chinois CMI le design d’un autre navire de pêche au krill, le Shen Lan, chalutier-usine de 115 mètres en cours d’achèvement.