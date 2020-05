La Chine exhorte la France à ne pas participer à la modernisation des frégates taïwanaises

Petite passe d’armes diplomatique cette semaine entre Paris et Pékin autour d’un vieux sujet de discorde, celui des six frégates furtives livrées dans les années 90 à Taïwan dans le cadre du programme Bravo. Mardi, la Chine a exhorté la France à annuler un contrat porté par Défense Conseil International (DCI) afin de moderniser des équipements embarqués sur ces bâtiments. Un marché qui selon Pékin pourrait nuire aux relations sino-françaises. Une demande balayée par Paris. « Face à la crise du Covid-19, toute notre attention et tous nos efforts doivent être focalisés sur la lutte contre la pandémie », a simplement rétorqué le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.

L’affaire n’est pourtant pas énorme. Il ne s’agit en effet pas de vendre des systèmes d’armes (les seuls missiles français vendus à Taipei sont les Mica équipant les Mirage 2000 achetés en 1992 par les forces aériennes taiwanaises), mais simplement de moderniser les deux lance-leurres antimissile Dagaie Mk2 dont les frégates sont dotées depuis leur départ de France il y a plus de 20 ans. Des systèmes développés par Safran (lanceurs) et équipés de leurres produits par une autre société française, Lacroix. Cette rénovation a été dévoilée par les autorités taiwanaises en avril, le montant de l’opération étant annoncé à un peu moins de 25 millions d’euros.

La frégate Kangding (© ROC NAVY)

Pas de quoi donc, à priori, provoquer un incident diplomatique majeur. Mais dès qu’il est question de de l’île de Taïwan, sur laquelle la Chine continentale revendique sa souveraineté, Pékin monte immédiatement aux tourelles. Conclue en juin 1989, la vente des six frégates par Thales, alors Thomson CSF, avait d’ailleurs provoqué une grave crise diplomatique (d’autant qu’il y avait aussi, à l’époque, le programme des Mirage 2000). Le gouvernement français s’était d’ailleurs opposé pendant deux ans à l’entrée en vigueur de ce contrat, auquel François Mitterrand ne donna son feu vert qu’en septembre 1991. Pour apaiser la colère de la Chine, les bâtiments avaient été livrés sans armement, Taiwan devant en la matière se tourner vers d’autres fournisseurs. Les industriels français, Thales en tête évidemment, avaient néanmoins fourni l’électronique : système de combat TAVITAC, radar de surveillance DRBV-26D Jupiter, sonars TSM-2633 Spherion B (coque) et DSBV-62 Lamproie (antenne linéaire passive remorquée), conduites de tir Castor, systèmes de communication et moyens de guerre électronique (dont les Dagaie).

La frégate Sining en essais à Lorient en 1996 (© BERNARD PREZELIN)

La frégate Sining en essais à Lorient en 1996 (© BERNARD PREZELIN)

Réalisées à Lorient par l’ex-DCN (aujourd’hui Naval Group), les frégates de la classe Kangding sont dérivées des cinq unités françaises du type La Fayette (FLF). Grâce à l’avènement dans le chantier breton de la construction modulaire, elles ont été produites en un temps record parallèlement aux trois premières FLF de la Marine nationale (La Fayette, Surcouf et Courbet, mises en service en 1996 et 1997, l’Aconit suivant en 1999 et le Guépratte en 2001). Tête de série du programme Bravo, le Kangding, mis sur cale en août 1993, fut mis à l’eau dès mars 1994 et réalisa ses essais en mer au printemps 1995, sa mise en service intervenant en mai 1996. Ont suivi les Sining (octobre 1996), Kunming (février 1997), Dihua (août 1997), Wuchang (décembre 1997) et Chende (mars 1998).

La frégate Kangding partant en essais depuis Lorient en juin 1995 (© BERNARD PREZELIN)

La frégate Wuchang en essais à Lorient en août 1997 (© BERNARD PREZELIN)

Ces bâtiments de 124 mètres de long pour 15 mètres de large et 3800 tonnes en charge peuvent atteindre 25 nœuds et ont un équipage de plus de 160 marins. Après leur arrivée à Taïwan, les frégates ont reçu leur armement. Elles ont été équipées de 8 missiles antinavire Hsiung Feng 2 de conception nationale et pour l’antiaérien des équipements américains avec un système surface-air à courte portée Sea Chaparral (rampe avec quatre missiles Redeye) et un système multitubes Phalanx américains. S’y ajoute de l’artillerie, une tourelle de 76mm italienne et deux canons de 40mm Bofors, ainsi que deux plateformes triples lance-torpilles installées sur la plateforme arrière, devant le hangar hélicoptère qui peut accueillir un Seahawk.

Plus de 20 ans après leur mise en service, les Kangding ont évidemment besoin d’une sérieuse modernisation, en particulier en matière d’autodéfense antiaérienne et contre les missiles antinavire de nouvelle génération. D’où la rénovation des lance-leurres et de leurs munitions. Mais ce ne sera pas suffisant. Il faudra également remplacer l’antique Sea Chaparral, ainsi que les moyens de détection. Une opération complexe pour Taïwan puisque la Chine exerce de longue date des pressions très fortes sur les fournisseurs étrangers.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.