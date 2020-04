La Ciotat : MB92 reprend progressivement ses activités

Communiqué de MB92, 21/04/20.

MB92 annonce aujourd’hui la reprise de ses activités de réparation de superyachts sur le chantier naval de La Ciotat.

Fermé depuis le 17 mars dernier, MB92 La Ciotat avait alors décidé de suspendre ses activités afin d’éviter le flux important de personnes entrant et sortant du site. Après avoir fait un don de masques de protection à l’hôpital de la Ciotat, la société a passé plusieurs commandes pour renouveler son stock d’équipement de protection.

Ben Mennem, président de MB92 La Ciotat l’explique: “La santé et la sécurité de nos employés, clients, fournisseurs et notre communauté locale demeurent notre priorité absolue.Fort heureusement, aucun cas d’infection au COVID-19 n’a été recensé à ce jour sur le chantier, ce qui conforte encore plus cette décision d’avoir suspendu rapidement nos activités“.

Les opérations, qui ont repris le 14 avril en mode « test », redémarrent progressivement et impliquent des procédures extrêmement strictes afin de protéger toutes les personnes qui entrent et qui travaillent sur le chantier. Ces procédures permettront de contrôler l’usage des équipements de protection, les procédures de travail, ainsi que les flux et les mouvements dans les différentes zones du site

Une démarche protectrice qui va au-delà des consignes des autorités sanitaires

En plus de ces équipements de protection qui comprennent des masques Afnor fabriqués sur place par les Ateliers d’Isabelle et Tilcara, MB92 a également mis en place des mesures organisationnelles spécifiques pour réduire les contacts entre les travailleurs. Ainsi, une partie du personnel continue le télétravail et pour ceux qui travaillent sur le chantier, toutes les mesures de distanciation sociale ont été prises de manière à réduire les contacts au strict minimum.

Ainsi, MB92 La Ciotat teste depuis une semaine une nouvelle technologie développée en interne via un logiciel de gestion de projet qui permet non seulement de réduire au minimum les contacts entre les travailleurs, mais aussi de fournir à MB92 et à ses clients une connaissance en temps réel de qui fait quoi et où. Ce système innovant de suivi des travaux est déjà fortement plébiscité par les clients et sera déployé sans doute dans tout le groupe au sortir de la période de crise.

M. Mennem a ajouté : “MB92 est un acteur important dans l’écosystème économique local, nous avons donc la responsabilité de garantir la santé de nos employés ainsi que la pérennité de notre entreprise. Nous mesurons pleinement la dangerosité du virus Covid-19 et nous avons mis en place toutes les procédures en adéquation.

Nous suivons de près l’évolution de la pandémie et nous évaluerons en permanence nos mesures afin de s’assurer que chaque personne qui travaille dans notre entreprise puisse travailler sereinement en toute sécurité”.