La Ciotat Shipyards réduit son activité au minimum

La Ciotat Shipyards, qui accueille de nombreuses entreprises spécialisées dans la construction navale et le yachting, a fortement ralenti son activité. Certaines entreprises, dont les opérateurs de la manutention, ont cessé leur activité. Une équipe d’exploitation en nombre suffisant pour assurer les astreintes techniques indispensables au bon fonctionnement du site et effectuer les manœuvres qui demeurent programmées a été maintenue. En revanche, le port à sec ainsi que la capitainerie sont fermés depuis lundi 16 mars pour limiter les allées et venues du public. Les nouvelles réservations de manutentions et de place sont gelées et des mesures de suspension ou d’aménagement du paiement des redevances d’occupation ont également été décidées.

Par ailleurs, 450 membres d'équipage, présents à bord des navires en entretien, sont sur site. 74 d'entre eux habitent en ville, les autres sont à bord, tous suivant les mesures de confinement. Aucun foyer épidémique n'a été déclaré pour le moment.