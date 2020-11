La Commission européenne consulte les Français sur l’avenir des mers et rivières

Quelles sont, selon vous, les principales menaces qui pèsent sur les océans, les mers, les lacs, les fleuves, les rivières ? Quelles pollutions les affectent le plus ? Quelles mesures permettraient de les enrayer ? Autant de questions posées dans une consultation en ligne lancée par la Commission européenne auprès des Français jusqu’au 27 novembre.

Cette enquête, pour laquelle la Commission a mandaté l’Ifremer, est réalisée en amont de la Mission Starfish 2030. Présidée par l’ancien Commissaire européen Pascal Lamy, elle doit répondre à l’un des cinq grands défis stratégiques que s’est fixée l’Union européenne d’ici 2030, à savoir restaurer la santé de l’océan, des mers, lacs et rivières. Cette consultation vise à guider les actions prioritaires à mettre en œuvre. D’autres ont déjà été conduites en Irlande, en Roumanie, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en Norvège, en Pologne et Suède. L’Italie et le Portugal doivent aussi mener une enquête conjointe.

Déjà, un comité d’experts réunissant scientifiques, représentants de la société civile et des filières économiques concernées a élaboré un rapport. Il présente une liste d’actions à conduire d’ici 2030 articulées autour de cinq axes : « enrichir les connaissances et créer un lien émotionnel », « régénérer les écosystèmes marins et aquatiques », « zéro pollution », « décarboner notre océan, nos mers, nos lacs, nos fleuves, nos rivières », « améliorer la gouvernance ».

Les résultats de l’enquête seront présentés le 5 décembre.

