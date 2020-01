La construction de l’immense champ éolien Dogger Bank a débuté

Ce doit être le plus grand champ éolien au monde, selon ses promoteurs. La construction de l’immense parc éolien Dogger Bank, situé au Royaume-Uni, a débuté ce mois-ci. Les travaux à terre ont commencé à Ulrome, en Angleterre. Jones Bros Civil Engineering doit poser des câbles à terre et terrasser en vue de l’installation d’un poste convertisseur HVDC. Les travaux dureront deux ans.

Le champ situé en mer du Nord, au large du Yorkshire, sera doté de la plus grande éolienne du monde, l’Haliade-X de GE. En réalité, le projet Dogger Bank, mené par SSE Renewables et Equinor réunis au sein de la co-entreprise Dogger Bank Wind Farms, regroupe trois sites : Creyke Beck A, Creyke Beck B et Teesside A. Chacun doit produire 1.2 GW., pour un total de 3.6 GW Il pourra alimenter 4.5 millions de foyers chaque année, l’équivalent de 5% de la production d’électricité estimée du pays. La première phase du parc géant britannique doit être opérationnelle en 2023, la mise en service du reste du projet étant prévue d’ici 2025.