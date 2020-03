La construction du nouveau câblier de Prysmian avance

Depuis la découpe de la première tôle, en mai dernier, et la pose de la quille, en septembre, la construction du Leonardo da Vinci, le futur câblier de Prysmian qui y investit 170 millions d’euros, a progressé. Les équipes du chantier Vard de Tulcea, en Roumanie, qui construisent la coque acier, ont commencé à installer les moteurs principaux sur l’un des blocs du navire de 171 mètres pour 34 de large et 27.500 tjb.

(© PRYSMIAN)

(© PRYSMIAN)

La structure de la coque doit être achevée fin juillet. L’installation de l’équipement lourd, dont les poulies pour la pose des câbles, aura déjà commencé et le navire sera mis à l’eau dans la foulée. La coque sera ensuite remorquée jusqu’au site Vard de Brattvåg, en Norvège, pour l’armement, l’aménagement et les finitions. Les tableaux de distribution doivent être mis en marche en novembre. Quant aux moteurs et azipod, ilss seront lancés en janvier 2021, avant les essais en mer programmés pour mars. Prysmian pourra réceptionner le Leonardo Da Vinci au deuxième trimestre 2021. Il renforcera la flotte qui compte aujourd’hui trois câbliers (Giulio Verne, Cable Enterprise et Ulisse).

Ce nouveau navire DP3 a été conçu par les bureaux d’études norvégiens de Vard, basés à Ålesund. Il permettra à Prysmian de poser des câbles par grande profondeur, jusqu’à plus de 3000 mètres. Capable de monter à 14 nœuds avec 120 personnes à bord, il sera équipé de deux carrousels de 7000 (25 mètres de diamètre) et 10.000 tonnes (28 m), d’un cabestan supportant une tension de 100 tonnes et aura deux lignes de pose pour être plus flexible. Il affiche un bollard pull de 180 tonnes qui lui permet de réaliser des opérations complexes et d’utiliser des systèmes lourds pour enterrer les câbles. Mais il sera aussi en mesure de réaliser des travaux offshore, en particulier avec ses robots télé-opérés. Par ailleurs, le Leonard Da Vinci sera équipé de six générateurs diesel et deux systèmes de stockage d’énergie. Il aura trois Azipod, deux propulseurs azimutaux rétractables et deux propulseurs d’étrave.