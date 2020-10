La coque de l'ex-Honfleur va bientôt quitter Flensburg

La coque de l'ex-Honfleur, premier ferry au GNL commandé puis annulé par Brittany Ferries, va quitter dans quelques semaines le chantier FSG de Flensburg, en Allemagne. Sa destination n'a pas été précisée par Siem, le groupe norvégien qui a racheté la coque cet été sans en préciser le futur usage. A Flensburg, cette annonce de Kristian Siem a fait l'effet d'une douche froide. Le chantier, qui traverse d'importantes difficultés financières, a dû être renfloué par son actionnaire principal Lars Windhorst en avril. Il n'a, pour le moment, aucune commande et les perspectives, un temps annoncé, de construction de rouliers, ont été douchées par le contexte sanitaire qui voit un repli massif de ce marché. Les 350 salariés de FSG sont toujours dans l'attente de connaître leur sort. La décision de Kristian Siem reflète aussi le brutal refroidissement entre l'actionnaire actuel, Lars Windhors, et l'ancien, Siem Group, qui lui avait revendu ses parts de capital en août.

Pour mémoire, le Honfleur aurait dû être livré en juin 2019. Le chantier FSG, victime de difficultés à la fois techniques et financières, avait cumulé les retards et depuis le confinement, on savait que le Honfleur ne pourrait être livré avant 2021. Brittany Ferries, elle-même dans une importante tourmente liée à la crise sanitaire et à la perspective du Brexit, avait alors annulé la commande en juin dernier. L'hypothèse d'un rachat ultérieur du navire par la compagnie bretonne avait depuis circulé dans les coursives. Interrogé sur la question par Mer et Marine, la direction de Brittany Ferries n'a pas souhaité faire de commentaire.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.