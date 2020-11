La coque du deuxième navire d'expédition de Lindblad arrivée chez Ulstein

La coque du National Geographic Resolution, deuxième navire d'expédition commandé par Lindblad à Ulstein, est arrivée en Norvège en provenance des chantiers Crist en Pologne. Elle va entrer dans le hangar d'Ulsteinvik où elle va recevoir son isolation, le câblage électrique et l'ensemble de l'équipement hôtelier. Le bateau doit être livré, comme prévu, en 2021. Il rejoindra peut-être à quai son grand frère le National Geographic Endurance. Livré au mois de mars, ce dernier n'a pas quitté Ulsteinvik, puisque son armateur n'a pas repris ses croisières en raison de la crise sanitaire.

Doté comme son aîné d'une étrave inversée X-Bow, le National Geographic Resolution mesure 124.4 mètres de long pour 21 de large. Il comptera 69 cabines de 13 à 40 m² (77% étant dotées d’un balcon) pour une capacité de 126 passagers. Il sera armés par 89 membres d’équipage et embarquera une équipe d’expédition de National Geographic (21 personnes). Doté de plusieurs restaurants et salons, ainsi qu’un centre de bien-être, le navire disposera de 14 embarcations pour les excursions et différents équipements nautiques (kayak, paddle, snorkling…) ainsi qu’un robot télé-opéré capable de plonger à 300 mètres et diffuser des images des fonds marins. Sa coque classée PC 5 est une des plus « polaires » de la noria des navires d’expédition en livraison ou en commande à travers le monde.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.