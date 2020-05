A la découverte de l’Aegean Odyssey

Nous vous emmenons aujourd’hui à la découverte d’un bateau atypique, ancien ferry israélien construit il y a près de 50 ans et converti à la fin des années 80 en paquebot. Il s’agit de l’Aegean Odyssey, navire de 140.5 mètres de long pour 20.4 mètres de large et 11.900 GT de jauge pouvant accueillir 378 passagers, servis par 180 membres d’équipage.

L'Aegean Odyssey quittant Le Havre en juin 2017 (© FABIEN MONTREUIL)

L'Aegean Odyssey remontant la Seine vers Rouen en août 2018 (© FABIEN MONTREUIL)



Mis sur cale en juin 1971 aux chantiers de Galati, en Roumanie, il est lancé un an plus tard et achevé en août 1973. Livré sous le nom de Narcis, ce ferry est exploité par l’armement israélien Zim jusqu’en 1985. Il passe alors sous pavillon grec et, racheté par la compagnie Dolphin Hellas Cruises, est converti en paquebot en 1988. Pendant une dizaine d’années, l’Aegean Dolphin, c’est alors son nouveau nom, est exploité par son propriétaire et affrété pour différents opérateurs, dont Epirotiki et Renaissance Cruises. Repris en 1998 par Golden Sun Cruises, il a failli être racheté en 2005 par le groupe chypriote Louis, mais la transaction échoue. Désarmé pendant plusieurs années, il passe dans les mains d’un nouveau propriétaire, Aegean Experience Maritime et reprend du service en 2009 pour le compte de Voyages to Antiquity. Cette société basée au Royaume-Uni veut développer des croisières à consonance très culturelle, axées sur les civilisations anciennes, à bord de petits navires vintage. Le vieux paquebot est alors rénové une nouvelle fois et voit sa capacité réduite de 570 à 378 passagers. Les espaces publics sont remis à neufs et le navire connait différentes modifications en lien avec son nouveau positionnement, comme le remplacement de son cinéma par un vaste salon de lecture, complémentaire de sa bibliothèque. Le navire dispose par ailleurs de quatre bars, deux restaurants dont un buffet, trois salons, un centre de bien-être et un beau pont piscine en extérieur.

L’avenir du vénérable paquebot, qui a passé l’essentiel de sa carrière en Méditerranée, en commençant toutefois à faire des incursions en Europe du nord il y a quelques années, est aujourd’hui incertain. En 2019, Voyages to Antiquity a en effet décidé l’arrêt de ses opérations sur l’Aegean Odyssey, dans l’attente selon la société de trouver un nouveau navire. Toutefois, l’été dernier, l’ONG américaine Road Scholar a annoncé un affrètement de trois ans (à partir d’avril 2020) du navire pour des voyages maritimes éducatifs. L’idée est de se servir du bateau comme campus flottant en mêlant apprentissage et découverte du monde. Road Scholar a dans cette perspective prévu différents itinéraires en Méditerranée, en Adriatique, en mer Noire et même un tour du monde de 104 jours en 2021. La crise du coronavirus a néanmoins mis ce programme en suspens, le navire ne pouvant comme prévu débuter sa nouvelle activité le mois dernier. L’Aegean Odyssey est aujourd’hui en attente en Grèce.

Bibliothèque de l'Aegean Odyssey (© FABIEN MONTREUIL)

Salon d'observation de l'Aegean Odyssey (© FABIEN MONTREUIL)

Salle de lecture et de spectacles de l'Aegean Odyssey (© FABIEN MONTREUIL)

Terrasse du buffet donnant sur l'arrière de l'Aegean Odyssey (© FABIEN MONTREUIL)

Pont piscine de l'Aegean Odyssey (© FABIEN MONTREUIL)

Sur l'Aegean Odyssey (© FABIEN MONTREUIL)

LAegean Odyssey (© FABIEN MONTREUIL)