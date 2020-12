A la découverte du Mardi Gras, premier paquebot GNL livré par Meyer Turku à CCL

La compagnie américaine Carnival Cruise Line a pris livraison, le 17 décembre, de son premier paquebot géant équipé d’une propulsion fonctionnant au gaz naturel liquéfié. Un navire construit par le chantier finlandais Meyer Turku, qui dévoile en images, à l’occasion de sa livraison, les espaces intérieurs du mastodonte.

Long de 337 mètres pour une largeur de 42 mètres et une jauge de plus de 180.000 GT, le Mardi Gras, baptisé en hommage au tout premier navire de Carnival, compagnie fondée en 1972 par Ted Arison, pourra accueillir plus de 5200 passagers en base double (6500 maximum), servis par environ 2000 membres d’équipage.

Le Mardi Gras pendant ses essais (© MEYER TURKU)

Le Mardi Gras pendant ses essais (© MEYER TURKU)

Premier paquebot du projet XL, il sera suivi par un sistership, le futur Carnival Celebration, que Meyer Turku doit livrer en 2022.

C’est en novembre 2018 que la première tôle du Mardi Gras avait été découpée par le chantier finlandais, qui avait débuté son assemblage dans sa grande forme en juin 2019. Sa mise à l'eau était intervenue en janvier dernier. Initialement, le navire devait être livré en août 2020, mais la construction avait pris du retard. Reportée dans un premier temps à octobre, elle avait encore été décalée, cette fois à cause de la crise sanitaire. Le Mardi Gras ne débutera d’ailleurs pas son activité commerciale avant plusieurs mois encore, du fait de la pandémie. Sa croisière inaugurale au départ de Port Canaveral (Floride), a été récemment repoussée du 6 février au 24 avril.

Doté de plus de 2600 cabines et suites, le Mardi Gras proposera à ses passagers de multiples bars, restaurants et lieux de divertissement, ainsi que les premières montagnes russes en mer.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)

A bord du Mardi Gras (© MEYER TURKU)