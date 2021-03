A la découverte du paquebot MSC Virtuosa

Avant son départ de Saint-Nazaire, prévu cette semaine, nous avons pu découvrir le tout nouveau paquebot de la compagnie italo-suisse MSC Cruises. Sistership du MSC Grandiosa, livré en 2019 par les Chantiers de l’Atlantique, le MSC Virtuosa est un navire de 331.4 mètres de long pour 43 mètres de large et 67 mètres de haut. Sa jauge atteint 181.541 tonneaux, ce qui en fait l’un des plus gros bateaux de croisière au monde. Il compte 19 ponts, dont 15 accessibles aux passagers, avec un total de 35.000 m² d’espaces publics desservis par 19 ascenseurs. Le navire, qui sera en exploitation armé par 1700 membres d’équipage, compte 2421 cabines, pour une capacité maximale de 6334 passagers. A l’heure du grand départ, le bateau, livré le 1er février, est terminé pour la partie dévolue aux chantiers. Mais à bord le personnel continue d’aménager certains espaces, d’installer le mobilier et de déballer les fournitures. Cela sans urgence puisqu’en raison de la crise sanitaire, le MSC Virtuosa, qui devait initialement entrer en flotte en octobre, n'accueillera pas ses premiers passagers avant le printemps. Il ne sera pas comme prévu exploité cet été au départ de Kiel, en Allemagne, mais au Royaume-Uni, a annoncé ce 29 mars MSC Cruises. Sa première croisière sur le marché britannique est désormais prévue le 20 mai à partir de Southampton, le navire allant d'ici là être placé en attente au Havre.

Le MSC Virtuosa (© BERNARD BIGER)

Les cabines sont réparties en une douzaine de grandes catégories, des intérieures (au nombre de 728) de 17 m² à des cabines contiguës pouvant être jumelées pour constituer des appartements familiaux pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes, en passant par 60 cabines spécialement conçues pour les personnes à mobilité réduite, deux grandes suites royales de 57 m² avec une terrasse d’une surface équivalente pourvue d’un bain à remous, ou encore 8 suites en duplex de 53 m².

L'un des palliers d'ascenseurs des ponts cabines (© MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

Cabine intérieure sur le MSC Virtuosa (© MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

Cabine avec balcon sur le MSC Virtuosa (© MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

Cabine avec balcon sur le MSC Virtuosa (© MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

Salon d'une grande suite sur le MSC Virtuosa (© MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

…