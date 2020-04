A la découverte du Seabourn Ovation

Nous vous emmenons aujourd’hui à la découverte de l’un des navires les plus luxueux de l’industrie de la croisière. Livré en avril 2018 par le chantier Fincantieri de Sestri Ponente, près de Gênes, le Seabourn Ovation est le sistership du Seabourn Encore, entré en service en décembre 2016.

Exploités par la compagnie américaine Seabourn Cruises, filiale du groupe Carnival Corporation, ces navires sont une évolution des Seabourn Odyssey, Seabourn Sojourn et Seabourn Quest (198 mètres de long, 32.000 GT et 225 cabines), réalisés par le chantier italien T. Mariotti et livrés entre 2009 et 2011.

Le Seabourn Odyssey (© MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

Les nouvelles unités présentent une longueur de 210 mètres pour une largeur de 28 mètres, leur jauge atteignant 40.350 GT. Ils comptent 302 suites, toutes équipées d’un balcon privatif, avec des surfaces allant de 28 à 85 m².

Les espaces intérieurs, signés par le designer new-yorkais Adam Tihany, sont particulièrement élégants. Il y a à bord cinq restaurants, un centre de bien-être avec Spa et fitness, une salle de spectacle, de nombreux bars et salons, des boutiques et un casino. Les ponts extérieurs, très bien agencés, comptent notamment deux piscines (dont une à l’arrière du pont promenade) et six bains à remous. Une terrasse privative, pouvant accueillir 28 personnes, est spécialement dédiée à la relaxation. Les navires sont également dotés d’une marina qui se déploie à la poupe.

A bord, la gastronomie comme le service sont réputés comme faisant partie des meilleurs de la croisière, le navire étant armés par environ 400 membres d’équipage, pour une capacité de 600 passagers. Ci-dessous le reportage photo réalisé à bord du Seabourn Ovation lors de son escale inaugurale au Havre, en 2019.

A bord du Seabourn Ovation (© FABIEN MONTREUIL)

A bord du Seabourn Ovation (© FABIEN MONTREUIL)

A bord du Seabourn Ovation (© FABIEN MONTREUIL)

A bord du Seabourn Ovation (© FABIEN MONTREUIL)

A bord du Seabourn Ovation (© FABIEN MONTREUIL)

A bord du Seabourn Ovation (© FABIEN MONTREUIL)

La salle de spectacle du Seabourn Ovation (© FABIEN MONTREUIL)

Le restaurant principal du Seabourn Ovation (© FABIEN MONTREUIL)

Salon d'attente d'un des restaurants thématiques du Seabourn Ovation (© FABIEN MONTREUIL)

L'un des restaurants thématiques du Seabourn Ovation (© FABIEN MONTREUIL)

Le salon d'observation du Seabourn Ovation situé en haut du navire, sur l'avant (© FABIEN MONTREUIL)

Terrasse du salon d'observation du Seabourn Ovation (© FABIEN MONTREUIL)

La piscine située à l'arrière au niveau du pont promenade (© FABIEN MONTREUIL)

Le pont piscine principal du Seabourn Ovation (© FABIEN MONTREUIL)

Le pont piscine donne sur le grand escalier sous une verrière (© FABIEN MONTREUIL)

A bord du Seabourn Ovation (© FABIEN MONTREUIL)

A bord du Seabourn Ovation (© FABIEN MONTREUIL)

A bord du Seabourn Ovation (© FABIEN MONTREUIL)

L'accueil du Spa sur le Seabourn Ovation (© FABIEN MONTREUIL)

Le Seabourn Ovation (© FABIEN MONTREUIL)