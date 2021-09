Découvrez le sous-marin Espadon fraîchement restauré

Les Journées du Patrimoine se déroulent ce week-end. L’occasion, par exemple, de visiter ou redécouvrir le sous-marin Espadon, à Saint-Nazaire, où il a été transformé en musée en 1987 après avoir servi 25 ans dans la Marine nationale. Un bâtiment qui vient de bénéficier d’une véritable cure de jouvence. Mer et Marine vous emmène à la découverte de ce témoin de la guerre froide, fraîchement restauré et qui a été rouvert au public en juillet après plusieurs mois de travaux intenses.

L'Espadon après restauration (© MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

Un chantier remarquable, piloté par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, qui a non seulement permis de soigner les dommages du temps, plus de 30 ans après l’installation de l’Espadon dans l’ancienne écluse des bassins fortifiée par les Allemands pendant la guerre, mais aussi son environnement pour mieux le mettre en valeur. Avec une nouvelle scénographie et un nouveau parcours de visite très réussis. « Aujourd’hui, sa vie en tant que musée est plus longue que sa vie militaire. C’est un objet patrimonial qui nécessite un entretien constant mais jamais nous n’étions allés aussi loin dans sa restauration », confient Tiphaine Yvon, responsable du pôle Patrimoine de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme et Agathe Doufils, en charge des collections et de la conservation. « Nous avons réalisé un carénage partiel en faisant descendre d’1 mètre le niveau de l’eau dans l’écluse. La partie sous l’eau était en bon état mais au niveau de la ligne de flottaison et au-dessus, le sous-marin était très endommagé. Il a fallu nettoyer la coque puis traiter les points de corrosion, en meulant ou en remplaçant certaines parties, puis appliquer un revêtement anticorrosion et enfin remettre le bateau en peinture. La base du massif a par exemple été complètement refaite ». Un travail assuré par des équipe du chantier nantais de L’Esclain.

Travaux sur la coque pendant le chantier de restauration (© SNAT - JEROME BOSGER)

Travaux sur la coque (© SNAT - JEROME BOSGER)

…