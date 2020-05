La DGA commande 11 EDO à Zodiac Milpro

La Direction Générale de l’Armement a notifié le 4 mai à Zodiac Milpro un contrat portant sur la fourniture de 11 nouvelles embarcations de drome destinées à différents bâtiments de la Marine nationale. Ces semi-rigides de 7 mètres de long pour 2.6 mètres de large peuvent atteindre la vitesse de 30 nœuds en mode secours, avec cinq personnes à bord, et environ 20 nœuds à pleine charge (3.4 tonnes) avec la capacité d’accueillir jusqu’à quatorze personnes.

Livrables entre mars 2021 et février 2022, ces nouvelles EDO vont permettre de renouveler la drome des porte-hélicoptères amphibies Mistral et Tonnerre, la frégate La Fayette ainsi que le bâtiment d’essais et de mesures Monge. « Ces embarcations semi-rigides assureront, comme leurs prédécesseurs, des missions opérationnelles d’action de l’Etat en mer, des missions de servitude, des missions de surveillance de plan d’eau et l’autodéfense, et des missions de sauvetage et d’assistance à un homme à la mer », précise la DGA.

Zodiac Milpro a déjà produit des EDO de nouvelle génération pour la marine française. Un précédent contrat de 14 embarcations avait été notifié en 2015, suivant un premier marché datant de 2009. Plus de 50 engins de ce type sont aujourd’hui en service.

